Niels Hoegel, enfermeiro alemão condenado em 2015 pelo homicídio de dois pacientes, é agora suspeito de ter matado pelo menos 100 pessoas, noticia a Reuters. O número de vítimas tem vindo a aumentar à medida que as autoridades alemãs aprofundam a investigação a este antigo profissional de saúde. Segundo os novos dados recolhidos pelo Ministério Público, o enfermeiro terá matado 38 pacientes em Oldenburg e 62 em Delmenhorst, os dois hospitais no Noroeste do país em que Hoegel trabalhou entre 1999 e 2005.

Estes casos somam-se aos dois homicídios de que foi acusado em 2015 e pelos quais se encontra a cumprir pena de prisão perpétua. Hoegel administrava aos seus pacientes doses letais de medicamentos para o coração, de forma a tentar "ressuscitá-los" e impressionar os seus colegas.

A primeira condenação por tentativa de homicídio remonta a 2008 após um colega se ter apercebido, em 2005, que Hoegel iria administrar uma injecção não prescrita a um paciente.

Em Agosto deste ano o número de mortes em que Hoegel estaria implicado subia para 84; agora, chega a uma centena. Investigadores dizem que, apesar de algumas mortes terem sido confessadas no julgamento, será difícil vir a precisar um número, uma vez que algumas das possíveis vítimas terão sido cremadas. Caso o enfermeiro seja declarado culpado de todas as mortes, tornar-se-á o serial killer alemão que mais vítimas fez, segundo a Reuters.

