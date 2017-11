"Um raro dia de chuva." Roger Serrasqueiro deu este título à fotografia, seleccionada pela National Geographic como Photo of the Day a 4 de Novembro. Retrata o sorriso de uma cabo-verdiana após as "fortes chuvadas" provocadas pela passagem de um furacão que acabaram por "regar as plantações, encher as ribeiras e saciar a sede dos animais, proporcionando desta forma uma alegria e esperança renovada ao povo cabo-verdiano".

Roger, realizador da Garage Films, recorda o mês de Agosto de 2015. "Lembro-me de estar no aeroporto de Lisboa à espera de confirmação do voo Lisboa-Praia (Ilha de Santiago) para ir filmar um anúncio de publicidade. O voo estava em risco de ser cancelado devido à aproximação de uma tempestade tropical do arquipélago de Cabo Verde e que acabaria por se transformar num ameaçador furacão", conta à Fugas.

Chegou um dia depois de o furacão ter atingido com forte intensidade algumas das ilhas. "E embora os estragos materiais tivessem sido consideráveis, encontrei um sorriso na cara das pessoas que não se enquadrava muito bem naquele cenário pós-tempestade", descreve o X-Photographer da Fujifilm. "Rapidamente percebi que o terrível furacão tinha trazido também a tão esperada chuva que cada vez mais é uma raridade em Cabo Verde e onde chove apenas alguns dias por ano. Em alguns anos, apenas chove algumas horas."

Foto A fotografia mostra o efeito da seca e escassez de água em algumas zonas nas Ilhas de Cabo Verde Roger Serrasqueiro

Ser realizador de filmes publicitários permite a Roger Serrasqueiro, cujo filme Alcindo já passou pelo P3, "viajar pelo mundo" e "filmar em locais verdadeiramente incríveis". "É um privilégio", assume.

"A verdade", admite, é que "as campanhas publicitárias nem sempre pretendem mostrar o mundo 'verdadeiro'". "Muitas vezes acabamos por passar ao lado de algumas histórias, culturas, pessoas e geografias, que mereciam ser documentadas e partilhadas."

Esse é precisamente um dos objectivos das fotografias que partilha regularmente na sua conta de Instagram. "Felizmente a fotografia permite-me contar algumas dessas histórias apenas com o objectivo de homenagear as pessoas e locais que vou conhecendo nestas viagens."

