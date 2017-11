À primeira vista parecem estalactites a pender dos ramos das árvores. Mas rapidamente esta sensação improvável desaparece, quando percebemos que o manto cinza que cobre as árvores e plantas desta floresta nos arredores de Jerusalém é o produto do laborioso trabalho de milhões de aranhas tecedeiras de maxila alongada.

No curso de água que atravessa o vale de Soreque correm também águas residuais tratadas, cuja riqueza de nutrientes atrai mosquitos e que, por sua vez, são uma fonte de alimentação para as aranhas. Daí estas se terem reproduzido em massa neste local. Contactado pela agência Reuters, Igor Armicach, especialista em aracnídeos e doutorando na Universidade Hebraica de Jerusalém, afirma que este "é um caso excepcional".

No entanto, Armicach antecipa que a situação não se irá prolongar durante muito mais tempo. Com as temperaturas baixas que se avizinham a população de mosquitos descerá consideravelmente, afectando igualmente a população de aranhas tecedeiras.