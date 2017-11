Em comunicado hoje divulgado, a Indorama refere que a compra da Artlant, cuja capacidade produtiva é de 700 mil toneladas por ano, inclui "todos os equipamentos, direitos de superfície e contratos de trabalho", pelo que irá "acrescentar escala substancial e reforçar a liderança [da Indorama] na Europa".

A compra da Artlant, produtora de ácido tereftálico purificado, a matéria-prima utilizada para a produção de politereftalato de etileno (PET), componente base no fabrico de embalagens de plástico para uso alimentar (como garrafas para bebidas), deverá ser fechada "no quarto trimestre deste ano", segundo o presidente executivo da Indorama, Aloke Lohia, citado na nota.

Além disso, a tailandesa Indorama vai também adquirir os activos da fornecedora Artelia Ambiente, que tem uma capacidade de produção de 40.390 megawatts de eletricidade, vapor, água desmineralizada, tratamento de águas residuais e hidrogénio.

"Esta aquisição vai beneficiar a empresa ao garantir a oferta de energia à Artlant e [permitir] vender o excesso de energia à rede", considera a Indorama.

"A Artlant fortalece o nosso negócio core [principal] do ácido tereftálico purificado e é uma parte do sucesso da nossa estratégia de integração vertical. Podemos aplicar a nossa escala e conhecimento operacional e tirar partido do custo das sinergias e captar a oportunidade para o crescimento e expansão futuros", afirmou o presidente executivo da Indorama, Aloke Lohia.

Lohia acredita que a Artlant "vai ser o motor do crescimento do negócio do poliéster em Portugal e no resto da Europa", sublinhando que irá "apoiar as oportunidades de emprego na região e ajudar ao crescimento económico".

A CGD, por seu lado, congratulou-se hoje com o anúncio da aquisição dos activos da Artlant "por um líder mundial da indústria petroquímica".

Em comunicado, o banco público indica que "nunca deixou de apoiar, durante os últimos anos em que a empresa passou por graves dificuldades, a continuação desta fábrica, bem como a manutenção de mais de uma centena de postos de trabalho directos".

Para o banco liderado por Paulo Macedo, a venda deste complexo industrial em Sines "é igualmente importante para o país, pelo carácter exportador da empresa".

No final de Julho, a Artlant foi declarada insolvente pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, dois anos depois de ter entrado em Processo Especial de Revitalização (PER), um mecanismo que facilita a negociação entre empresas endividadas com dificuldades económicas e os seus credores, para evitar que aquelas entrem em situação de insolvência.

De acordo com uma lista provisória de credores da Artlant, publicada no portal 'Citius' em outubro de 2014, a CGD tinha o maior valor de créditos reclamados, que somavam os 520.660.890,77 euros num montante global de 627.347.346,92 euros.

No final do ano passado, o jornal Público noticiou que a CGD se arriscava a perder mais de 900 milhões de euros devido às operações empresariais feitas entre 2006 e 2010 com o grupo espanhol do setor petroquímico La Seda Barcelona.

No entanto, no dia em que foi declarada a insolvência da Artlant, o presidente da CGD garantiu que o banco público tem completamente provisionado o seu crédito à fábrica, tendo Paulo Macedo dito que "a exposição à Artland é zero".

