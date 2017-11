O ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, garantiu nesta quinta-feira que o Governo vai regulamentar o trabalho de estudantes em período de férias, para não sejam penalizados no acesso a prestações sociais, como acontece actualmente.

PUB

A garantia foi deixada por Vieira da Silva no Parlamento, onde está a ser ouvido pelos deputados a propósito do Orçamento do Estado (OE) para 2018, que está a ser discutido na especialidade.

O ministro lembrou que “este trabalho não é regulamentado em Portugal” e que o OE já dá um primeiro passo na área fiscal, assumindo o compromisso de também na área da Segurança Social regulamentar estas actividades, para que os estudantes não sejam penalizados no acesso ao abono de família, a bolsas de estudo e a outros incentivos para jovens.

PUB

O objectivo, explicou Vieira da Silva, é permitir a que os jovens estudantes possam desempenhar tarefas profissionais nas férias, de acordo com os limites etários previstos na lei, sem que "esse trabalho os penalize no acesso a um conjunto de prestações sociais", como acontece agora “se a lei for integralmente cumprida”.

PUB

PUB