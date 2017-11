Apesar de estar agora muito mais optimista em relação à economia portuguesa do que estava há seis meses, a Comissão Europeia reafirmou esta quinta-feira as suas dúvidas em relação à capacidade de Portugal cumprir as metas para o défice presentes no Orçamento do Estado, continuando a apontar para valores para o saldo estrutural que não cumprem as regras europeias.

PUB

Nas previsões de Outono agora publicadas, Bruxelas revê de 1,8% para 2,6% a sua previsão de crescimento para a economia portuguesa este ano. Esta revisão em alta era largamente esperada, uma vez que a Comissão já não alterava as suas estimativas desde Maio, sendo que a partir desse momento, com os dados que foram sendo conhecidos para a primeira metade do ano, todas as outras instituições, como o FMI, a OCDE e o Banco de Portugal, melhoraram as suas perspectivas. A previsão da Comissão fica agora exactamente ao mesmo nível que é antecipado pelo Governo.

Para 2018, também é feita uma revisão, de 1,6% para 2,1%. Neste caso, o novo valor ainda fica abaixo dos 2,3% que são esperados pelo Governo.

PUB

Em relação às finanças públicas, embora reconhecendo que o défice deste ano ficará nos 1,4% como é estimado pelo Governo, a Comissão mantém dúvidas relativamente ao que irá acontecer em 2018. No OE, o Governo aponta para um défice de 1%, mas Bruxelas estima que será de 1,4%

Além disso, relativamente ao défice estrutural, para o qual o executivo aponta para uma redução de 0,5 pontos percentuais em 2018, a Comissão prevê agora que não registe qualquer melhoria em 2018, o que significa que está a antecipar um risco muito significativo de não cumprimento da correcção de 0,6 pontos que seria exigida no caso de cumprimento estrito das regras orçamentais europeias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final do mês de Outubro, a Comissão Europeia enviou a Mário Centeno uma carta a pedir explicações por este facto, dando conta de uma estimativa de redução do défice estrutural de 0,4 pontos. Mário Centeno respondeu à missiva, mas, pelo menos nas previsões agora apresentadas, ainda não há sinais de a Comissão Europeia ter ficado convencida com as explicações dadas pelo ministro. Antes pelo contrário: agora não antecipa qualquer melhoria no indicador.

“Como se espera que o impacto das medidas discricionárias e das poupanças com a despesa com juros em 2018 seja neutro, projecta-se que o saldo estrutural se mantenha estável”, explica Comissão Europeia no seu relatório.

Em relação à dívida pública, as previsões da Comissão Europeia para 2018 são também menos optimistas que as do Governo, já que prevê duma descida de 126,4% do PIB em 2017 para 124,1% em 2018, ao passo que o OE para 2018 tem como meta uma dívida de 123,5% do PIB.

PUB

PUB