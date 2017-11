Enquanto não tem início as ATP Finals, que reúne em Londres, a partir de domingo, os oito melhores do ranking, a nova geração do ténis mundial compete em Milão. A primeira edição das Next Gen Finals começou com o pé esquerdo, mas tem ganho bastante atenção dos adeptos que, tal como os jogadores, tentam avaliar a funcionalidade de várias inovações, ainda em teste com vista a serem introduzidas em breve no ATP World Tour.

Depois de uma cerimónia do sorteio dos grupos, qual desfile de moda italiano, que colocou os jogadores em situações desconfortáveis com as modelos que os acompanhavam – e retiravam as letras A ou B debaixo da roupa, tendo a ATP pedido desculpa posteriormente – os campeões da próxima geração têm-se sentido bem com as novas regras.

Os encontros são disputados à melhor de cinco sets, decididos quando alguém ganha quatro jogos e com tie-break a 3-3. Todos os serviços são válidos desde que a bola bata no respectivo quadrado, toquem ou não antes na rede, e quando se chega a 40-40, joga-se o “ponto decisivo”. Há um relógio no court que conta de forma decrescente os 25 segundos permitidos desde a conclusão do ponto anterior ou depois do árbitro anunciar “play” e as conversas entre jogadores e treinadores são permitidas – e no final de cada set podem falar através de auscultadores e microfones, sendo audíveis para os telespectadores. A novidade mais visível é a ausência de juízes de linha; as chamadas (“fora” ou “falta”) são feitas por uma voz gravada, automaticamente accionada pelo sistema Olho de Falcão.

“Foi muito divertido e é algo novo e refrescante. Em especial, no final da época, quando estamos cansados, foi muito fixe jogar com estas regras”, admitiu o russo Daniil Medvedev (65.º ATP) que, nesta quinta-feira, venceu o norte-americano Jared Donaldson (55.º), por 3-4 (3/6), 4-2, 4-3 (6/1) e 4-0. Ao somar a segunda derrota no Grupo B, Donaldson ficou afastado das meias-finais, onde Medvedev, Karen Khachanov (45.º) e Borna Coric (48.º) têm pretensões a estarem.

O sul-coreano Hyeon Chung (54.º) já garantiu a presença nas meias-finais, ao vencer, por 1-4, 4-1, 4-2, 3-4 (6/8) e 4-3 (6/3), o italiano Gianluigi Quinzi (306.º), presente graças a um wild-card. Do Grupo A fazem também parte o russo Andrey Rublev (37.º) e o canadiano Denis Shapovalov (51.º).

“Penso que este formato vai provocar mais tie-breaks, mais momentos intensos, porque há menos oportunidades de quebrar o serviço”, resumiu Shapovalov.

Os árbitros também têm sido chamados a adaptarem-se às novas regras: no encontro que abriu as Next Gen Finals, entre Medvedev e Khachanov, Carlos Bernardes não conseguiu contrariar os reflexos criados após muitos anos sentado na cadeira e chamou “let”, mal o serviço do russo bateu na rede e caiu no quadrado.

