Luís Filipe Vieira deu, nesta quinta-feira, uma entrevista à Benfica TV, a propósito dos 14 anos de presidência do Benfica. Rui Vitória recebeu um voto de confiança inequívoco: "Não há resultado que retire o Rui Vitória deste projecto". E um pouco mais adiante acrescentou: Tem mais três anos de contrato e irá cumpri-los. O Benfica vai até ao fim do ano", acrescentou o líder benfiquista sobre o treinador da equipa de futebol que há sete meses renovou até 2020.

O presidente dos "encarnados" abordou ainda a política de contratações e vendas de jogadores. "A equipa, tirando três jogadores, é a mesma equipa do ano passado. No que diz respeito ao Ederson, temos uma parceria com o Rio Ave e nunca iria enganar o Rio Ave. Havia uma oferta clara para o Ederson e tivemos que vender. Quanto ao Nelson Semedo não podíamos travar a ambição do Nelson. Sobre o Lindelöf, há muito tempo que podia ter saído e não podíamos travar mais essa saída", começou por afirmar.

Já sobre contratações, o líder "encarnado" mostrou confiança em Svilar. "Desde os 15 anos que seguíamos este guarda-redes. O Benfica já teve uma proposta para o Svilar de quatro vezes o que ele custou e ainda ficava dois anos no Benfica."

Vieira reconheceu que Pedro Pereira era o homem pensado para substituir Nelson Semedo. "Infelizmente para ele a pré-época não foi a melhor", admitiu.

Quanto ao defesa central, Vieira reconheceu que Garay esteve perto do regresso à Luz. Mas ripostou. "Se tivesse vindo onde estava agora o Rúben Dias? Estaria na equipa B. E hoje diz-se que não se pode vender o Rúben Dias. Um dia, o Rúben será capitão do Benfica."

Sobre a estratégia futura, a formação voltou a ser um lema. "Não pensem em grandes aventuras e reforços. As alterações a fazer no Benfica serão com a formação do Benfica. É por ali que passa o futuro do Benfica e que podemos voltar a ter o sonho de sermos campeão europeu. É difícil hoje um jogador jovem sair do Benfica. 70 ou 80% dos jogadores [da equipa principal] terão que sair do Seixal", declarou.

E revelou ainda que tentou "tudo" para fazer João Cancelo regressar ao Benfica.

Resultados positivos "todos os anos"

O capítulo financeiro também foi abordado. Afirmando que "todos os anos quer apresentar resultados positivos", Filipe Vieira explicou que o clube não recebe a totalidade do montante da transferência. "O Benfica vende por 30 milhões e não recebe 30 milhões. Recebemos ao longo de dois anos ou três. É natural que numa situação destas o activo sobe e o passivo reduz pouco", começou por afirmar.

O presidente das "águias" frisou ainda a necessidade de manter as contas equilibradas. "Para sermos um grande clube temos que ter contas saudáveis. Libertar o Benfica da dívida financeira no mercado português. Iremos trabalhar com empréstimos obrigacionistas. O Benfica nunca fez antecipação de receitas. No dia em que isso acontecer será para pagar dívida. Queremos trazer a dívida para os 150 milhões de euros e a dívida actual deve situar-se nos 270 milhões", explicou.

Sobre a influência de Jorge Mendes na Luz, Filipe Vieira voltou a mostrar a sua satisfação com aquilo que designa de "parceria" com o empresário de jogadores. "O Jorge Mendes não é comissionista do Benfica. Passou a ser parceiro. Há um contrato assinado e, normalmente, o Benfica paga 10%. É que há um trabalho exploratório para os clubes chegarem ao Benfica. É uma parceria que é para continuar."

Sucessão na presidência

O tema surgiu logo no início da entrevista e foi uma das revelações mais interessantes de Vieira. Questionado sobre quem gostaria de ver no seu lugar, o presidente "encarnado" explicou qual a sua ideia. "Não sou eu que irei decidir quem me deve suceder. Acho é que o ideal no Benfica seria um modelo como o anterior. Trabalhei com o Manuel [Vilarinho] durante três anos e quando me tornei presidente estava totalmente documentado e preparado. Vou tentar que quem me vier a suceder seja alguém que tenha estado a trabalhar comigo um mandato."

