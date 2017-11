Confiança na nova vaga de candidatos a um lugar no Mundial 2018, respeito pela Arábia Saudita e pelos EUA e convicção forte de que Portugal terá de impor a sua forma de jogar neste duplo compromisso de preparação rumo ao Mundial 2018. Fernando Santos, seleccionador nacional, garante que a equipa está em Viseu (e estará mais tarde em Leiria) para ganhar e que não vai distribuir minutos pelos jogadores aleatoriamente.

"Não iremos apresentar duas equipas diferentes. Estamos aqui para nos prepararmos e não para um clima de festa. Em cada jogo apresentaremos a melhor equipa", assinalou o treinador, em conferência de imprensa no Estádio do Fontelo, em Viseu. A prioridade é, obviamente, a Arábia Saudita, equipa que carimbou o acesso ao Campeonato do Mundo e que na sexta-feira desafiará a selecção portuguesa. Independentemente do contexto competitivo.

"Para nós não há jogos mais ou menos importantes. Temos enorme respeito por todos os adversários. O que nos importa é o que temos de fazer", anota Fernando Santos, aceitando a importância da dimensão solidária do jogo (as receitas revertem a favor das vítimas dos incêndios deste ano, na região) mas ressalvando que a palavra responsabilidade está sempre presente.

E se é certo que esta convocatória está longe de espelhar a versão mais rodada da selecção nacional (Cristiano Ronaldo ou Rui Patrício, por exemplo, não foram chamados), não é menos verdade que o seleccionador acredita na capacidade de resposta dos jogadores que escolheu. "Os jogadores que convoquei tenho a certeza de que podem cumprir no plano desportivo", enfatizou, realçando a necessidade de manter vários cenários em aberto até Junho do próximo ano.

