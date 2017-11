Já só restam quatro vagas europeias no Mundial do próximo Verão e a Croácia colocou-se bem perto de ocupar uma delas, ao triunfar em Zagreb sobre a Grécia por 4-1, no jogo da primeira mão do “play-off”. Esta goleada faz do jogo da segunda mão, no Pireu, na próxima segunda-feira, quase uma formalidade para confirmar o quinto apuramento croata para a fase final de um Mundial. Também a Suíça ficou nesta quinta-feira mais próxima do Mundial, mas de uma forma menos afirmativa, triunfando em Belfast por 1-0 sobre a Irlanda do Norte.

No estádio Maksimir, em Zagreb, foi um jogo quase de sentido único para a selecção balcânica, que se colocou em vantagem logo aos 12’, com um penálti convertido por Luka Modric, após uma falta cometida pelo guarda-redes Karnezis. Aos 19’, Kalinic fez o 2-0 para a Croácia, com a Grécia, que teve o português naturalizado Zeca e o benfiquista Samaris no “onze” (que saiu lesionado na segunda parte), a reduzir aos 30’, com um cabeceamento de Sokratis após canto. A diferença mínima durou pouco, já que, três minutos depois, Perisic, fez o 3-1. Depois do intervalo, Kramaric fez o 4-1 aos 49’ e tornou ainda mais difícil a tarefa da Grécia em chegar ao quarto Mundial consecutivo.

No Windsor Park, em Dublin, houve maior equilíbrio, mas o triunfo acabou por ir para a Suíça por 1-0 graças a um penálti convertido por Ricardo Rodríguez aos 59’. O benfiquista Hans Seferovic foi titular pelos helvéticos, que irão defender esta curta vantagem também na próxima segunda-feira, em Basileia. Um apuramento suíço será o seu quarto consecutivo, enquanto os irlandeses já não estão na fase final de um Mundial desde 1986.

Nesta sexta-feira, cumpre-se a primeira mão de mais um dos embates deste play-off europeu de apuramento para a Rússia, com a Suécia a receber a Itália em Solna, a norte de Estocolmo.

