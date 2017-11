Na emissão do Late Night with Stephen Colbert na terça-feira à noite, o apresentador passou o primeiro trailer do antecipado The Post, o novo filme de Steven Spielberg. Nesta história sobre jornalismo e o poder governamental, Meryl Streep e Tom Hanks fazem de Kay Graham (1917-2001) e Ben Bradlee (1921-2014), respectivamente, a publisher e o editor executivo do jornal The Washington Post no início dos anos 1970. O filme foca-se na batalha legal que ambos tiveram de travar para publicarem excertos dos Pentagon Papers, um relatório secreto sobre o envolvimento dos Estados Unidos no Vietname entre os anos 1940 e 1960. Entre outras revelações, os papéis provavam, por exemplo, que a administração do ex-presidente Lyndon Johnson tinha mentido ao Congresso e ao público norte-americanos. Richard Nixon, presidente da altura, não queria nada que fossem divulgados.

Além de Streep e Hanks, o elenco inclui também alguns dos melhores e mais interessantes actores televisivos da actualidade, com Carrie Coon, de Fargo e The Leftovers, Sarah Paulson, de American Horror Story e American Crime Story, e Bob Odenkirk, o cómico lendário e um dos responsáveis por Mr. Show que tem impressionado na veia dramática como Saul Goodman tanto em Breaking Bad quanto no respectivo spin-off, Better Call Saul, bem como em Fargo (o seu parceiro de Mr. Show, David Cross, também aparece no filme), bem como Matthew Rhys, de The Americans à cabeça. Juntam-se a nomes como Alison Brie, de Community e G.L.O.W., Jesse Plemons, também de Fargo e Friday Night Lights, Bradley Whitford, de Os Homens do Presidente, Zach Woods, de Sillicon Valley, Michael Stuhlbarg, de Boardwalk Empire, ou o dramaturgo Tracy Letts, que escreveu Um Quente Agosto.

O filme tem estreia limitada marcada nos Estados Unidos para 22 de Dezembro, a tempo de contar para os Óscares, uma cerimónia de prémios em que Streeps, Hanks e Spielberg não se têm dado nada mal ao longo dos anos, sendo depois expandida a 12 de Janeiro. A data de estreia em Portugal ainda não é conhecida.

