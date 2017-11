Karl Lagerfeld decidiu resumir o que se passa em Hollywood, depois de conhecidos os alegados casos de assédio e agressão sexual que envolvem o produtor Harvey Weinstein, num cartoon.

O designer alemão da casa Dior tem uma coluna mensal na revista do jornal Frankfurter Allgemeine e é já conhecido o seu cartoon, que sairá na edição de sábado. Neste, Lagerfeld decidiu desenhar o rosto do norte-americano misturado com o focinho de um porco. A pergunta em alemão é facilmente perceptível: "Conhece Harvey Schweinstein?" – uma brincadeira entre o apelido do produtor, Weinstein, com a palavra schwein, que significa porco.

Está tudo dito sobre o que Lagerfeld pensa de Weinstein, mas ainda assim, segundo o WWD, reforça: "Eu nunca gostei desse homem."

"Este esboço é tão afiado como é costume", declara por seu lado o editor da revista, Alfons Kaiser. Desde 2013 que o criador desenha, muitas vezes temas políticos, mensalmente, para o jornal alemão.

