Lembra-se de Audrey Hepburn, no seu elegante vestido negro da Givenchy, a tomar o pequeno-almoço enquanto olha para as montras da Tiffany&Co, em Nova Iorque? A partir desta sexta-feira a conhecida marca de jóias vai abrir as portas do Blue Box Café, na 5.ª Avenida, em Nova Iorque. Agora o pequeno-almoço, e outras refeições, podem ser tomadas no 4.º andar do edifício cujas janelas dão para o Central Park.

O azul turquesa é o que sobressai nas paredes e decoração do 4.º piso onde, além do espaço de restauração estão ainda à venda os acessórios, decoração para casa e boutique de bebé. A cor marca presença na mobília, louça e ainda nos painéis de pedra. A decoração é da responsabilidade de Reed Krakoff, director artístico desde Janeiro. "A principal coisa que tentamos trazer foi a estética do extraordinário e do quotidiano", resumiu Krakoff ao New York Times.

No café, o menú é simples e apresenta um toque nova-iorquino conseguido pela utilização de ingredientes locais. A carta vai mudar todas as estações. O almoço custa 30 dólares (cerca de 26 euros) e inclui entradas e prato principal. Para os fãs de Holly Golightly, a personagem interpretada por Hepburn em 1961, no filme inspirado no livro de Truman Capote, há um café e um croissant, que pode ser acompanhado por uma torrada de abacate, truffled eggs ou um bagel de salmão fumado.

A Tiffany é uma marca de luxo com 180 anos e, como tal, tudo é de luxo, de um simples clip à tigela da água para o cão, do pente de prata para o bebé às chávenas, do perfume à mola da gravata. No entanto, Krakoff pretende, com esta nova decoração injectar contemporaneidade, leveza e irreverência, fugindo assim ao tradicional dourado e prateado. "Estamos agora a começar", confessa ao New York Times.

