No início de Dezembro, Maria Ana Bobone regressa à sala onde se estreou - o Teatro São Luiz, em Lisboa - para um concerto que contará com alguns convidados especiais. Para além de Camané, à fadista irão juntar-se a violinista Maria Balbi, o cantor Manuel Rebelo e o guitarrista Artur Caldeira, bem como o trio que a acompanha, composto por Bruno Mira na guitarra portuguesa, Pedro Pinhal na viola de fado e Rodrigo Serrão no contrabaixo e direcção musical. Sei de um Rio e A Guerra das Rosas são os temas que Maria Ana Bobone escolheu do repertório de Camané e que os dois vão interpretar na noite de 9 de Dezembro. O PÚBLICO assistiu ao primeiro ensaio.