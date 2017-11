A tentativa de influenciar a opinião pública através da disseminação de conteúdo e notícias falsas foi, novamente, tema central na Web Summit deste ano. Pelo meio, as redes sociais, os jornalistas e o nome do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surgiram como exemplos, culpados e vítimas do problema.

“Trump elevou o problema das notícias falsas”, disse Joseph Kahn, o editor principal do New York Times. “Mas a sua definição de notícias falsas, é ela mesma falsa.” Fake news, diz o jornalista, tornou-se quase um “insulto chapéu para todas as notícias que as pessoas não gostam.” Refere-se à forma habitual de Trump reagir a críticas dos jornalistas, ao descrevê-las como "falsas" em publicações no Twitter.

“Na realidade, são conteúdos dúbios normalmente guiados por interesses políticos, ou económicos, e sem factos associados”, defende Kahn. Todos os oradores que subiram ao palco para debater o tema – um jornalista, uma política, um publicitário, e, mais tarde, o próprio director da campanha digital do presidente Donald Trump – concordam que acabou o tempo de ser ingénuo sobre o problema.

"Vivemos numa era de desinformação. É uma tentativa de destabilizar, completamente, as democracias”, frisou Ann Mettler, a directora do centro de política estratégica da Comissão Europeia. “As notícias são o esqueleto da democracia. Ajudam os cidadãos a manterem-se informados e a tomarem decisões políticas.”

Porém, para o director da campanha digital do Presidente norte-americano, os jornais e meios de comunicação actuais afastam-se dessa missão, mesmo sem notícias falsas. “O problema não é só conteúdo que é verdadeiro ou falso, mas também as notícias tendenciosas”, disse o director digital de Trump, Brad Parscale, numa sessão de perguntas e respostas para jornalistas portugueses, depois da sua intervenção no palco principal.

As redes sociais não são as únicas culpadas. “Os media de hoje querem influenciar a opinião das pessoas”, crítica Parscale. “Há cada vez mais editoriais em sites de notícias. Qual é a diferença entre um boletim político e um jornal, quando a maioria do conteúdo são crónicas de opinião?” No entanto, o próprio Parscale iniciou a sua conversa de cinco minutos com os jornalistas com um aviso para “evitarem perguntas complexas”.

“Espero que o Trump continue a tweetar muito no futuro”, frisa Parscale. “É uma forma rápida de falar directamente com as pessoas.”

A solução para escapar ao conteúdo falso nas redes sociais pode ser ensinar as pessoas a detectá-lo. “Elas deixam sempre um rasto, uma impressão digital”, explicou Yaron Galai, o presidente executivo do Outbrain, uma plataforma de recomendação de conteúdo online. Um dos exemplos é quando uma história muito partilhada nas redes sociais, apenas surge num único orgão de comunicação social. “Se fosse verdade, todos os jornais já estariam em volta dela”, diz Galai.

Joseph Kahn acrescenta que o "jornalismo de qualidade" é uma realidade completamente diferente do conteúdo partilhado por "algoritmos secretos", citando as plataformas da Google e Facebook como exemplo. “Ao mesmo tempo [as redes sociais], tornaram-se uma forma tão importante das pessoas conseguirem informação que herdaram algumas das nossas responsabilidades", diz Kahn.

Desde Janeiro, o Facebook, o Google e o Twitter lançaram várias iniciativas para reduzir a difusão de notícias falsas, nomeadamente ao juntarem-se a equipas de verificação de factos profissionais. Mas o problema das notícias falsas continua.

Yaron Galai, da Outbrain, sugere que os governos criem legislação para monitorizar a forma como as notícias são partilhadas nas redes sociais. E usa uma metáfora com açúcar. “Sabemos que há açucares que não são saudáveis, mas não os vamos proibir. Há apenas legislação especifica sobre os rótulos que informam o consumidor.”

Porém, a directora do centro de política estratégica da Comissão Europeia, Ann Mettler, não quer um futuro que se aproxime de um “Ministério da Verdade” (um conceito do livro 1984 de George Orwell em que o Estado define aquilo que é considerado verdade).

"Temos de compreender melhor o problema", frisa Mettler. "Não estou a propor regulação, quero ser clara nisso, mas temos de perceber que o tempo de achar que as noticias falsas não são um problema acabou. Acabou.”

Para o resolver, não se pode perder tempo a culpar só políticos, ou só redes sociais ou só jornalistas. “Não podemos olhar para as notícias falsas de forma isolada. Está relacionado com interesses económicos, propaganda, terrorismo online, e muito mais...”, enumera Mettler. “As redes sociais estão aqui para ficar. Temos de as tornar compatíveis com a democracia e com a informação."

