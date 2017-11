Já está. Depois de mais de um mês de testes a nível global os tweets com o máximo de 140 caracteres – que caracterizaram a rede social desde a sua fundação em 2006 – vão acabar de vez na maioria dos países, dando lugar a publicações com 280 caracteres, anunciou o Twitter nesta terça-feira.

Os utilizadores de quase todas as línguas terão agora de apelar menos a sua capacidade de síntese para comunicar nesta rede social. As excepções são o chinês, o japonês e o coreano, idiomas nos quais é possível conter mais informação num único caracter, explicou a empresa.

Numa publicação no blog do Twitter, a empresa explica que “mais espaço torna mais fácil que as pessoas deixem um pensamento num tweet, para que digam o que querem dizer, e enviar tweets mais rapidamente do que antes”.

Como não podia deixar de ser, esta novidade foi um dos principais temas partilhados durante o dia desta terça-feira no Twitter, com algumas críticas à mistura. E, claro, as referências a Donald Trump, um dos mais conhecidos e regulares utilizadores desta rede social, não faltaram: "A única coisa positiva dos 280 caracteres é que o impeachment vai chegar duas vezes mais depressa", escreveu um utilizador.

