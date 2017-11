Este é o título da campanha lançada pela Amnistia Internacional (AI) para comemorar os 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal para os crimes civis (1 de Julho de 1867). Esta efeméride irá ser também celebrada, em Dezembro, pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) e pela Assembleia da República, através de uma publicação conjunta de uma “Edição comemorativa dos 150 Anos da Abolição da Pena de Morte em Portugal”, com textos de várias personalidades e a transcrição das sessões do Parlamento que levaram à aprovação do decreto, bem como uma reprodução fac-similada do mesmo. No Colégio da Trindade, em Coimbra, encontra-se uma exposição sobre o tema, aberta ao público até ao fim de Outubro e daí seguirá pelo país. No proximo dia 10 de dezembro é o dia mundial dos Direitos Humanos.

Desde 2002 que a Coligação Mundial Contra Pena de Morte, da qual a Amnistia Internacional faz parte, promove todos os anos, a 30 de Novembro, a iniciativa da Comunidade de Sant`Egídio “Cidades para a Vida - Cidades Contra a Pena de Morte”. Esta iniciativa pretende distinguir o dia da abolição da pena de morte pelo primeiro Estado europeu, o Grão-Ducado da Toscánia, em Itália, no ano de 1786.

Neste dia (30.11.17), as autarquias de todo o mundo iluminam um edifício público ou um monumento histórico em sinal de condenação pela aplicação da pena capital.

O Relatório Anual da Amnistia Internacional de 2016, sobre a pena de morte, regista 1032 execuções e um total de 3117 sentenças. Em Portugal, em 1 de Julho de 1772, foi executada a última mulher; em 1834 ocorreu a última execução por crime político e em 22 de Abril de 1846 terá sido executado, em Lagos, o último homem. Não faltam relatos do sofrimento físico e desumano causado pelas execuções, essa selvajaria chamada pena de morte. Veja-se, por exemplo, o que ocorreu a 24 de Novembro de 1845, com uma execução ocorrida em Tavira.

José António Domingues, com 22 anos, havia sido condenado à morte por enforcamento pelo homicídio de três pessoas, ficando a estremecer na corda durante 15 minutos. Quando finalmente foi dado como morto, o corpo foi retirado do patíbulo e levado para o cemitério. Três meses depois, na Revista Universal Lisbonense, José Joaquim Matos, ex-juiz, conta-nos o que se passou nessa execução: “no cemitério as pessoas aperceberam-se que Domingues ainda respirava. Deu-se parte à autoridade judicial e, enquanto se resolvia o que convinha fazer naquela naquela delicada conjuntura, houve tempo de verificar pela observação de imensa gente que o justiçado ainda estava vivo, porque continuava cada vez a respirar melhor, forcejava por desprender-se da corda que lhe atava os braços, conservava todo o brilho natural dos olhos e até fazia esforços para responder quando o chamavam pelo nome...” “Passado por todo o bárbaro processo do suplício, o que levou um bom quarto de hora, o condenado esteve quase duas horas a lutar desesperadamente, até que um tiro mandado dar por mão do carrasco lhe cortou para sempre a vida”. (cf. Bárbara Reis - Público, 06.07.17).

São conhecidos centenas de casos em que inocentes foram executados e outros tantos libertados após terem passado vários anos a aguardar a execução. Até hoje, nenhum estudo conseguiu provar que a pena capital origina menor criminalidade. Várias investigações têm mesmo concluído precisamente o contrário. Não é coerente um Estado ter, no mesmo ordenamento jurídico, uma lei que ordena o assassinato e outra que a promove.

Em Portugal, a partir da última execução, a pena capital foi “morrendo” até que o Parlamento pôs fim a estes horrores. Assim, em 10 de Março de 1852, os deputados Rodrigues Cordeiro (por Leiria) e Mendes Leal (por Aveiro) apresentaram uma proposta de aditamento ao artigo 16º do Ato Adicional à Carta, abolindo a pena de morte para crimes políticos. Aí se iniciou um amplo processo de discussão entre juristas com propostas e contrapropostas. Porém, foi Barjona de Freitas, ministro da justiça e professor em Coimbra, quem expôs, na sessão de 28 de Fevereiro de 1867, a proposta de reforma penal, contendo a abolição da pena de morte. Vale a pena registar os fundamentos da sua proposta: “a pena paga o sangue com sangue, mata, mas não corrige, vinga, mas não melhora, e, usurpando a Deus as prerrogativas da vida e fechado a porta ao arrependimento, apaga no coração do condenado toda a esperança de redenção e opõe à falibilidade justiça humana as trevas de uma punição irreparável”.

Há quatro décadas que a Amnistia Internacional lançou a campanha para a abolição da pena de morte no mundo. Nessa altura, apenas 16 países tinham abolido a pena de morte. Hoje, o número subiu para 104, constituindo um enorme e claro progresso relativamente à sua abolição. O movimento para a sua erradicação no mundo está em marcha e o trabalho da Amnistia Internacional continua a ser vital para este processo. (Juiz desembargador jubilado e membro da Amnistia Internacional).

