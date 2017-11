O bastonário da Ordem dos Médicos vai pedir a demissão do presidente do Conselho Nacional de Saúde, na sequência de declarações sobre a quantidade e necessidade de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

PUB

"As afirmações do presidente do Conselho Nacional de Saúde são ostensivamente graves. Não respeitam os médicos nem valorizam o trabalho notável que têm feito pelo SNS e pelo país", considera Miguel Guimarães numa mensagem escrita a um grupo alargado de médicos e a que a agência Lusa teve agora acesso.

"Tomei a decisão de pedir a demissão do Dr. Jorge Simões do cargo de presidente do Conselho Nacional de Saúde", acrescenta.

PUB

Para o bastonário, o presidente daquele órgão independente e consultivo do Governo transmitiu aos portugueses a ideia de que a medicina pode ser exercida por qualquer pessoa.

"No limite, ao pretender que a medicina seja realizada por outros profissionais de saúde que não os médicos, o presidente do Conselho Nacional de Saúde está a promover a existência de doentes de primeira e segunda categoria, consoante a sorte e possibilidade de cada um", refere Miguel Guimarães.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em causa estão declarações de Jorge Simões à Antena 1 há mais de uma semana, nas quais o responsável refere que há uma relação desfasada entre médicos e enfermeiros, dando a entender que pode haver um reordenamento de tarefas para outros profissionais de saúde.

O Conselho Nacional de Saúde é um órgão de consulta do Governo onde estão representadas dezenas de entidades, entre as quais a Ordem dos Médicos.

Miguel Guimarães já tinha demonstrado o seu desagrado em relação a estas declarações de Jorge Simões, mas sem antes ter dito que pretendia a sua demissão do cargo.

PUB

PUB