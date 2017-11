O Governo conta ter no início de Janeiro um novo regime sobre as substâncias e as respectivas quantidades presentes nos tanques e nas torres de refrigeração dos edifícios, assim como novas regras para o controlo da qualidade do ar no interior dos mesmos.

A garantia foi dada pelo ministro do Ambiente, no Parlamento, à margem da sua audição sobre o Orçamento do Estado para 2018. João Pedro Matos Fernandes explicou aos jornalistas que o seu ministério está a trabalhar em duas áreas que, "potencialmente, têm que ver com a Legionella". Serão dois diplomas diferentes que, garantiu, deverão estar prontos para levar a Conselho de Ministros no início de Janeiro.

Uma das propostas está a ser desenvolvida em estreita colaboração com o Ministério da Saúde, para impor o "cumprimento de um conjunto de valores que importa garantir para proteger as emissões vindas das torres de refrigeração".

Por exemplo, não está legislada a quantidade de biocidas como o cloro que devem estar presentes nos tanques de água que garantem a refrigeração dos edifícios — e o valor mínimo de concentração dessas substâncias é fundamental para inibir o desenvolvimento de bactérias como a Legionella. Este vazio legal ficou claro na interpretação feita pelo Ministério Público no caso de Vila Franca de Xira, especificou o ministro Matos Fernandes.

Será um trabalho "mais denso", admitiu o governante, porque "não existem regras da União Europeia — que costuma ser uma boa inspiração nestas matérias —, cada país tem que fazer as suas".

Para além disso, João Pedro Matos Fernandes diz que a legislação aprovada pelo Governo anterior, "apesar de ser mais exigente do que a que vigorava", não prevê qualquer regime sancionatório. "O decreto-lei fala da qualidade do ar interior e da eficiência energética dos edifícios. Mas se prevê auditorias para a eficiência energética a cada seis anos, não o faz para a qualidade do ar. É preciso fazer mais para conseguir assegurar a qualidade do ar interior, nomeadamente em edifícios de serviços e comerciais."

Esta semana o Bloco de Esquerda avançou com dois projectos de lei para tornar mais exigente a fiscalização da qualidade do ar interior e exterior dos edifícios.

Auditorias e sanções

O que o Governo vai fazer é "impor auditorias sobre a qualidade do ar interior, que poderão ter prazos mais curtos consoante o tipo de edifícios, consoante o grau de risco associado aos seus utilizadores, consoante a dimensão dos edifícios", descreveu o governante, acrescentando que serão igualmente previstas sanções para os prevaricadores. E garante que, neste caso, "não há qualquer relação entre o trabalho que o ministério está a fazer e os acontecimentos dos últimos dias" do surto de Legionella no Hospital de S. Francisco Xavier.

O Governo tentará que estas novas regras "não correspondam a um custo maior para as empresas, mas que responsabilizem as entidades públicas ou privadas pela qualidade do ar dos edifícios que gerem". Neste caso, o Ministério do Ambiente vai chamar para um grupo de trabalho informal o Ministério da Economia, acrescentou o governante.

Diploma único

As novas regras (incluindo as sanções mais pesadas para quem não cumprir as regras de manutenção dos equipamentos e sistemas de refrigeração) fazem parte de um diploma único que será criado e abrangerá todas as instalações que tenham sistemas ou equipamentos de arrefecimento, refrigeração ou de permutação de calor, considerados de potencial risco de proliferação de Legionella.

Num documento enviado ao PÚBLICO, o Ministério do Ambiente afirma que quer “uma lei única para todas as torres de refrigeração aplicável a todos os sectores de actividade, mesmo para os que não estão abrangidos pelas MTD (Melhores Tecnologias Disponíveis/Licenças Ambientais — como a agro-indústria, metalúrgicas e metalo-mecânicas, entre outras”.

“Desde 2014 as licenças ambientais contemplam (nas grandes instalações emissoras) obrigações de manutenção e limpeza, definindo a periodicidade. Queremos detalhar para todas as torres de refrigeração estas obrigações de manutenção e limpeza, definindo-as na lei, e estabelecendo a respectiva periodicidade”, refere o Ministério do Ambiente.

Com o diploma único haverá uma definição clara dos deveres e responsabilidades de cada entidade competente pelo acompanhamento, monitorização, fiscalização e inspecção. O ministério adianta ainda que vai tornar obrigatória a avaliação periódica de edifícios de comércio e serviços no que diz respeito à qualidade do ar interior, ajustando a periodicidade em função do risco.

O regime sancionatório será revisto e trará um agravamento dos valores das coimas associadas ao incumprimento das normas relativas à qualidade do ar interior, diz também o documento. “Tendo em conta que a incorrecta manutenção dos tabuleiros de condensados, torres de arrefecimento ou outros equipamentos pode representar um risco acrescido, na medida em que a estagnação da água ou a sua nebulização podem constituir um veículo de proliferação e disseminação da bactéria Legionella, vamos impor sanções ao incumprimento destes deveres de manutenção dos equipamentos e sistemas”, remata.

