Os corpos das duas vítimas mortais do surto de Legionella, que se encontram a ser autopsiados por ordem do Ministério Público, devem ser devolvidos às famílias ao início da tarde desta quarta-feira. Esta é a informação prestada pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses aos familiares da mulher de 70 anos que morreu nesta segunda-feira.

A família esteve toda a manhã junto ao instituto, em Lisboa, para exigir rapidez na devolução do corpo, explicou uma das familiares. Joana Araújo, neta de 22 anos, acrescentou que uma das autópsias está concluída e a outra "deverá terminar em breve", pelo que a família espera conseguir realizar o funeral nesta quinta-feira, de manhã.

As duas cerimónias fúnebres tinham sido adiadas para que se realizassem as autópsias, ordenadas pelo Ministério Público (MP).

A ordem do tribunal foi conhecida esta terça-feira. O MP, que abriu uma investigação às duas mortes, na sequência do surto de Legionella do Hospital S. Francisco Xavier, ordenou as autópsias às duas vítimas mortais por considerar estas diligências "essenciais" para a investigação. Na sequência dessa ordem, o corpo da mulher de 70 anos foi recolhido pela PSP quando estava a decorrer o velório.

Em comunicado, enviado na noite desta terça-feira, o MP esclareceu que teve de recolher elementos para identificar as vítimas por não ter recebido qualquer comunicação de óbito, lamentando no entanto o sucedido. Já o Hospital de Santa Maria, onde morreu a mulher de 70 anos, garante que foram cumpridos "os procedimentos internos e externos" no que se refere ao processo de libertação do corpo.

Também o ministro da Saúde lamentou o "incómodo e perturbação" causado à família da vítima que se encontrava a ser velada. Adalberto Campos Fernandes lembrou contudo que "é fundamental que o Ministério Público cumpra o seu trabalho e compreenda o que falhou ou correu mal" no Hospital S. Francisco Xavier.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa notou também, à agência Lusa, que a situação foi "difícil de gerir". "Dizer que é uma situação muito sensível é pouco e foi difícil de gerir. Foi desconfortável, mas teve de se cumprir", disse a mesma fonte.

