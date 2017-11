Um foco de incêndio no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, esteve na noite desta quarta-feira a ser combatido pelos bombeiros, confirmou ao PÚBLICO Carlos Martins, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte.

PUB

O incêndio teve início no piso 3 do hospital, na Aula Magna, numa parte que pertence à Faculdade de Medicina de Lisboa. Naquele piso funcionam ainda o conselho de administração, capela e um laboratório. Os doentes não foram afectados.

Carlos Martins explicou ao PÚBLICO que foram encerradas as áreas adjacentes, nomeadamente os pisos superiores, como medida preventiva, por causa do fumo. Nessas zonas não há doentes, apenas áreas técnicas e laboratórios.

PUB

Também como medida preventiva, as ambulâncias que se dirigiam ao hospital durante o combate e rescaldo do incêndio foram encaminhadas para outras unidades de saúde.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As causas do incêndio ainda não foram apuradas.

À Lusa, fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros diz que se tratou "de um incêndio no terceiro andar do hospital, cujo alerta foi dado pelas 20h16". Não há vítimas a registar, acrescentou. "A informação que tenho é que foi num auditório, não afectou zonas com utentes e não obrigou a nenhuma evacuação", acrescentou.

No local estiverem oito viaturas e 27 elementos do Regimento de Sapadores de Bombeiros, para além da PSP.

PUB

PUB