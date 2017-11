O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, acusou esta manhã o primeiro-ministro de “discriminar” aquela região autónoma, ao colocar os interesses partidários acima dos deveres do Estado.

“Há uma agenda político-partidária que tem como prioridade prejudicar a Madeira, para em 2019 tentar um assalto ao poder na região. Isto é muito claro”, disse Albuquerque aos jornalistas, à margem de uma acção de sensibilizaram para a doação de sangue, que decorreu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Na base do choque entre Funchal e Lisboa, está precisamente a construção do novo hospital e as dívidas que o Estado tem ao Serviço Regional de Saúde, através dos subsistemas das Forças Armadas e da PSP. O líder do executivo madeirense lembrou que em Março passado António Costa comprometeu-se a co-financiar metade da construção e equipamentos do novo hospital (estimado em 340 milhões de euros), mas esse compromisso não consta do Orçamento de Estado para 2018.

“Para verem como os madeirenses são discriminados, estão inscritos no orçamento 25 milhões de euros para o Hospital do Seixal, para o Hospital de Lisboa Oriental e para o Hospital de Évora que nem o projecto funcional tem pronto, ao contrário do nosso”, argumentou Albuquerque, acrescentando que no OE 2017 existia a referência ao hospital da Madeira, mas este ano essa menção desapareceu.

“Não há aqui nenhum distração. O que há é uma omissão por parte do Governo central”, sublinhou, reafirmando que a construção da nova unidade de saúde é “prioritária” para o executivo regional e para os madeirenses.

Dizendo que o Serviço Regional de Saúde (SRS) é “financiado com os impostos madeirenses”, o chefe do executivo madeirense pediu também uma rápida resolução para dívida dos subsistemas de saúde que, nas contas do Funchal, rondam os 17 milhões de euros. “É inadmissível que a Madeira preste um serviço que cabe à soberania nacional, e depois não seja ressarcida desse dinheiro”, argumentou, depois de ter participado numa colheita de sangue.

O arquipélago, explicou depois aos jornalistas, efectua 5.540 colheitas de sangue anuais que asseguram as necessidades do SRS, mas é preciso trabalhar na renovação do conjunto de dadores. “Neste momento é fundamental termos novos dadores, por isso vim aqui dar o exemplo”, disse Albuquerque, que passará a ser um dador periódico.

