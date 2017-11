O Irão e a Arábia Saudita

A propósito do vosso excelente artigo sobre o Médio Oriente, convém lembrar que estão em jogo não só os interesses de Riade e de Teerão mas também os da Turquia do todo-poderoso Erdogan e os da Síria do senhor Bashar al-Assad.

Com efeito, a eterna questão do povo curdo, que vai contra os interesses territoriais daqueles quatro Estados, originará uma quase santa aliança contra aquele martirizado povo.

Infelizmente, a resolucão dos velhos problemas daquela importante região do globo só terminará, em meu entender, com um conflito armado entre xiitas e sunitas em que as potências ocidentais pouco ou nada poderão fazer a não ser, como é habitual, fornecerem aos antagonistas armas cada mais modernas e mortíferas para contentamento dos complexos industriais/militares dos Estados Unidos da América, da Rússia e da Europa.

Resta, no meio desta tragédia, saber o que vai sobrar para Israel que, curiosamente, mantem contactos intensos com os sunitas da Arábia Saudita pais que é o leader natural dos seis Estados que formam o Conselho de Cooperação do Golfo e que temem um Irão revolucionário e potencial detentor de armas nucleares.

Manuel Alves, Lisboa

Regra de três composta

As insuspeitas associações ambientais Quercus e a Acréscimo garantem que o executivo de António Costa apenas em dois anos já aprovou mais área para plantação de eucaliptos do que o Governo PSD/CDS durante quatro. Ora se por isto acusam Assunção de levantar a Crista por ser a responsável ministerial da Agricultura, numa regra de três composta, Capoulas Santos, seu substituto naquele ministério vai ser acusado de levantar o quê?

Jorge Morais, Porto

Catalunha e Olivença

A diferença nos planos demográfico, económico e até militar entre Portugal e Espanha tem sido suficientemente importante para dissuadir até hoje o Estado português de levantar a "Questão de Olivença" junto do seu vizinho ibérico e tudo o que puder fazer diminuir essa diferença será benéfico para Portugal.

Devemos por isso agradecer aos independentistas catalães a eclosão da actual crise na Catalunha, pois ela tornou claro que Espanha apresenta graves contradições internas devido à sua natureza multinacional (bascos, castelhanos, catalães, galegos quase portugueses e oliventinos naturalmente portugueses), sempre negada pela direita espanhola, o que a torna mais frágil, pelo menos no plano diplomático, o que só pode incentivar o Estado português a mais facilmente encontrar alento para começar a pensar e agir na maneira mais adequada de levantar finalmente a justa revindicação da reintegração de Olivença em Portugal.

F.A. Castanhinha, Santo António dos Cavaleiros

