Milhares de pessoas encheram a praça de Sant Jaume, em Barcelona, frente aos edifícios do governo autonómico, para exigir a libertação dos membros do governo destituído e o fim da vigência do artigo 155.

Para esta quarta-feira foram agendadas várias acções de protesto, uma delas uma greve geral que, segundo os jornais espanhóis El País e La Vanguardia, não está a ter forte adesão.

Segundo o jornal catalão La Vanguardia, os transportes estão a circular quase com normalidade. E o Governo disse que os níveis de consumo de electricidade da manhã - um indicador do efeito das paralisações nas empresas e indústrias - estão acima do consumo de um dia sem greve.

Os dados oficiais do Departamento do Trabalho para a manhã concluem que "a greve foi mínima e residual, à excepção do sector do ensino, em que a greve alcançou os 31,5%", disse Juan Antonio Puigserver, o representante do Ministério do Interior na Catalunha.

Em parte por isso, a manifestação teve alguns milhares de participantes. Porém, as autoridades esperam que a partir das 19h (menos uma em Portugal Continental) mais gente se junte ao protesto - os organizadores contam com manifestações frente a todas as câmaras municipais da Catalunha.

Os vice-presidentes das organizações independentistas catalãs ANC e Òmnium - cujos dirigentes, Jordi Cuixart e Jordi Sànchez, também estão presos -, discursaram. "A Catalunha está presa", disse Agustí Alcoberr, da Assembleia Nacional Catalã, citado pelo Vanguardia. Marcel Mauri, da Òmnium Cultural, exigiu o fim da "repressão" e da aplicação do 155.

"Puigdemont é o nosso presidente", "liberdade" e "independência" foram as palavras de ordem da manifestação em Barcelona.

