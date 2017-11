Depois de um ano de dúvidas, recriminações e falhas nas eleições especiais para o Congresso, os democratas finalmente obtiveram grandes vitórias nas eleições estaduais que desejavam tão ansiosamente, numa altura em que se completa um ano desde que Donald Trump ganhou a presidência.

A Virgínia é o exemplo claro da recuperação azul: o candidato republicano Ed Gillespie perdeu contra o democrata Ralph Northam e não foi por uma unha negra: 53,9% contra 44,9%. No estado de Nova Jérsia, o democrata Phil Murphy venceu o republicano Kim Guadagno. O mayor democrata da cidade de Nova Iorque também foi reeleito confortavelmente. Sinais claros da onda azul que atravessou o país.

Os republicanos acordam nesta quarta-feira num pesadelo: de repente, o controlo total do Congresso, que será disputado dentro de um ano, pode estar sob ameaça. As baixas taxas de aprovação da Trump parecem tóxicas. E poderia ser muito mais difícil convencer os candidatos históricos a correr - e recrutar pessoas para corridas de lugares abertos - num ambiente tão difícil.

A Virgínia é o paradigma das vitórias democratas, também pelo facto de ali ter sido eleito, pela primeira vez, um deputado transgénero. Mas sobretudo pelo facto de o candidato republicano ter encarnado todas as bandeiras e tácticas de Donald Trump e mesmo assim ter falhado. Numa campanha marcada pelo debate sobre imigração, crime organizado ou até pela polémica da remoção das estátuas da confederação, Ed Gillespie acabou por ter uma derrota pesada.

“A Virgínia enviou uma forte mensagem de que a divisão ao estilo Trump - colocando pessoas contra as pessoas - não é o caminho da Virgínia. Essa não é o estilo americano”, disse o senador da Virgínia, Tim Kaine, na festa da vitória de Northam, citado pela BBC.

Trump tentou, através do Twitter, descolar-se do candidato: “Ed Gillespie trabalhou duro, mas não me compreendeu nem ao que eu defendi. Não esquecer: os republicanos ganharam quatro dos quatro lugares da Câmara dos Representantes e com a economia a atingir números recorde, continuaremos a ganhar, ainda maiores do que antes!”.

Mas os analistas apontam precisamente Donald Trump como o grande responsável pelos resultados de terça-feira. As sondagens sustentam essa análise: a taxa de aprovação do Presidente entre os eleitores da Virgínia foi de apenas 42%, em comparação com uma taxa de desaprovação de 58%. Ainda mais importante, dos 50% de cidadãos deste estado que disseram que Trump foi um factor importante no seu voto em 2017, os que o quiseram fazer como sinal de oposição foram o dobro dos que quiseram dar um sinal de apoio.

“O problema que os republicanos têm de enfrentar é este: Trump e o trumpismo são claramente um problema no eleitorado em geral, mas o Presidente continua a ser uma figura extremamente popular dentro dos elementos mais conservadores do partido, que tendem a decidir as nomeações primárias”, escreve o analista político e editor-chefe da BBC, Chris Cillizza.

“Esse enigma vai ser extremamente problemático para os republicanos enquanto tentam navegar entre as primárias nos próximos dez meses e as eleições gerais de 2018. Para ganhar a indicação do Partido Republicano, um candidato deve aproximar-se o mais possível de Trump. Mas, uma vez ganhas as primárias, essa conexão próxima - ou mesmo não tão próxima - pode abater o candidato entre os eleitores gerais”, conclui.

