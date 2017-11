Um ano depois de ser eleito, Donald Trump seria, provavelmente, novamente eleito se se realizassem novas eleições agora. Isto apesar de, nos últimos dias, terem sido publicadas sondagens que demonstram que o actual Presidente norte-americano tem as mais baixas taxas de aprovação das últimas décadas. Segundo uma nova sondagem da Reuters e da Ipsos, publicada nesta quinta-feira, Trump é mais popular entre os eleitores que votaram do que na população norte-americana em geral.

Em Outubro, 44% dos eleitores que votaram nas eleições do ano passado deram nota positiva à presidência de Trump, contrastando com apenas 33% da população em geral, que tem a mesma opinião (a afluência às urnas nas eleições foi de 60%). Além disso, 82% dos republicanos que votaram, aprovam a governação de Trump, enquanto 75% dos apoiantes do Partido Republicano, em geral, gostam da actuação do Presidente norte-americano.

Em relação às pessoas que votaram em Trump, 85% dizem que o fariam outra vez.

A Reuters e a Ipsos chegaram a estas conclusões conduzindo dois inquéritos em separado: um para os eleitores que votaram no ano passado e outro para o público em geral.

Concretamente, as pessoas que, no ano passado, responderam às sondagens à boca da urna foram questionadas novamente durante os meses de Maio, Julho e Outubro sobre se aprovavam ou reprovavam a governação de Donald Trump. Estas respostas foram, depois, comparadas com as que resultaram de um inquérito realizado em paralelo representativo de todos os cidadãos norte-americanos com idade para votar.

Houve, no entanto, uma evolução interessante, diz a Reuters. É que em Maio e Julho, os resultados das duas sondagens era quase idênticos, com cerca de 40% dos inquiridos de ambos os inquéritos a aprovar o Presidente. No entanto, em Outubro, a taxa de aprovação, no seio dos votantes, ganhou força em relação à que foi registada entre a população em geral.

