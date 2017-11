Descobrir o mundo deixou de ser, há muito, uma missão para os mais corajosos e, em parte, para os mais abastados – principalmente quando se fala de visitas a outros países e, claro, a bordo de um avião. No entanto, planear férias numa cidade que há muito nos ocupa o pensamento pode ser um desafio à paciência: há um mapa para riscar e assinalar os sítios a visitar e uma mala que, provavelmente, não vai fechar no dia de partida, mas é na procura de voos baratos que se encontra a parte mais stressante – pelo menos é o que diz a momondo.

O site de pesquisa de viagens apresenta uma solução para aqueles que querem economizar nas férias - e aponta Novembro como um “óptimo momento para reservar os voos”. Em média, diz a momondo, “os portugueses que procuram viagens baratas em 2018 podem economizar até uma média de 34% se reservarem a viagem 60 dias antes da partida”.

Se o objectivo é partir de Portugal para qualquer país europeu, o melhor que se pode fazer é reservar a viagem 60 dias antes e apontar a terça-feira como dia de desembarque. Os resultados mostram ainda que, neste caso, e para se economizar ainda mais, deve-se viajar pela noite. Ao conjugar as três variantes, a viagem pode ficar por metade do preço: só na reserva antecipada de dois meses, pode-se poupar até 30%.

Nas viagens da Europa para a América do Norte e para o continente africano, as contas pouco mudam, e a viagem também deve ser agendada dois meses antes e realizada nas noites de terça-feira. O cenário é parecido noutros destinos: para a América do Sul, a única diferença é que se poupa mais ao optar-se por um avião que parta ao meio-dia; no caso do continente asiático, a viagem deve ser feita pela manhã. Já para a Oceânia, deve-se marcar uma viagem com 59 dias de antecedência e partir a uma terça-feira de manhã, cortando-se, em média, 44% do orçamento estipulado.

Estes são os resultados de uma análise a mais de 100 milhões de tarifas, à qual se juntaram mais de mil rotas pesquisadas ao longo de um ano.

Texto editado por Sandra Silva Costa

