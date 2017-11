No borbulhar de um copo de champanhe pode esconder-se todo o processo de criação do vinho, mas quem diria que nas bolhas do champanhe podem estar 15 anos de trabalho e uma longa história sobre tudo o que o vinho esconde? Gérard Ligier-Belair.

O nome do físico e químico francês não será estranho se estiver atento à ciência por detrás do champanhe. Esta terça-feira, dia 7, Gérard Ligier-Belair apresentou o seu trabalho sobre bolhas como se de uma aula se tratasse. A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes abriu as portas e Gérard trouxe tudo preparado para “A Odisseia de uma Bolha de Champagne”: gráficos, modelos matemáticos, vídeos e algumas dicas para quando tiver uma garrafa em casa.

Ainda não estavam todos os inscritos sentados e o também professor da Universidade de Reims aguardava ordem para começar numa sala quase rústica, ladeada por quadros que retratam bem a agricultura portuguesa – e a vinha, claro. Se de um lado Gérard dava o seminário em francês, do outro Giuliano Boni, da Vinidea (organizadora desta passagem do francês por Portugal), fazia a tradução para português. E foi entre estes saltos linguísticos que se desconstruiu o borbulhar no copo antes de um brinde.

Foto Gérard Ligier-Belair

A importância dos pormenores e os seus efeitos neste vinho são relevantes durante toda a sessão do francês. Os tópicos são muitos e o físico avisou à partida que não ia entrar em detalhes científicos. Vamos restringir a conversa ao champanhe. A viagem começa na fermentação, contém muito dióxido de carbono e não acaba com o explodir da rolha, mas sim com a explosão da bolha – a última das três fases da vida, segundo Gérard.

A história que a ciência das bolhas desvenda

O título dado ao seminário, que, além da visita ao Porto, contou com uma conferência em Lisboa, não leva ninguém ao engano. Gérard Ligier-Belair coloca-nos a bordo de uma verdadeira odisseia. Antes de chegarmos às bolhas, uma breve explicação sobre o essencial: fermentação e dióxido de carbono. Afinal, para falarmos da vida das bolhas nos nossos copos, temos de perceber o que acontece antes de se tirar a rolha à garrafa.

A importância deste gás durante todas as etapas de concepção do vinho é notória. Desde a primeira fermentação – que se for feita de cuba aberta leva a uma perda enorme do tal gás – até à garrafa, onde a pressão sob o gargalo é intensa devido à acumulação de dióxido de carbono fechado (o que explica a protecção sobreposta à própria rolha). Aqui entram também os açúcares, sob controlo do viticultor, que podem determinar um champanhe com mais borbulhas, caso a quantidade de açúcar seja menor. Antes de “sacar a rolha”, como traduziu Giuliano Boni, atenção à temperatura.

Gérard explica, com imagens e gráficos das suas experiências, a importância que a temperatura tem na criação das bolhas. Quanto menor a temperatura, mais lenta será esta formação. Mas há mais dois parâmetros destacados no nascimento de uma bolha: a viscosidade (relacionada com a quantidade de açúcar) e o próprio dióxido de carbono.

Na hora de tirar a rolha, uma curiosidade: “a velocidade de saída da rolha anda entre os 50 e os 60 km/h”. Esta é mais uma etapa de observação para Gérard, que desvenda que a diferença nas temperaturas pode criar “nuvens de gotículas de gás” diferentes em torno do gargalo – tudo relacionado com o dióxido de carbono, o elemento central da conversa. Aqui fica a nota de uma das poucas coisas que o francês ainda não consegue explicar: a formação de uma nuvem azulada nas garrafas mais quentes. “Talvez numa próxima conferência”, ri-se.

As três fases da vida (de segundos) de uma bolha

Apesar de todo o dióxido de carbono que existe numa garrafa, apenas 20% tem a capacidade formar bolhas. É aqui que, segundo Gérard, “um investigador tem de colocar questões: ‘Como é que aparecem?’” Eis a vida de uma bolha em três fases: nascimento (ou a chamada nucleação), ascensão e explosão.

A ordem da vida de uma bolha foi também a ordem de estudo do físico francês, que não se esquiva à observação – o instrumento mais recorrente e mais fiel que tem ao seu dispor. Voltamos, na primeira fase da vida de uma bolha, às fórmulas: “Sendo de física, gostamos de apontar modelos matemáticos para explicar todos os fenómenos”, explica, para justificar as fórmulas que vão preenchendo a apresentação.

Foto

Concretamente, tudo se desdobra nas imagens ou vídeos que traz. Como a resposta à pergunta “Como é que se forma uma bolha?” Na prática, falamos de uma partícula descoberta ao microscópio, de onde surgem as bolhas, através das cavidades dessa mesma partícula. Há inclusive explicações sobre as formas de emissão de bolhas – regular (se a emissão de bolhas se mantiver constante) ou a pares (se esta emissão for feita de duas em duas bolhas) – e espaço para desmistificar a ideia de que a margem de regularidade desta emissão era uma marca de qualidade do champanhe – é falso.

Último apontamento sobre a efervescência do champanhe. Nem todas as bolhas surgem naturalmente. Através de incisões no fundo do copo, pode-se criar a nucleação, formando um ponto de fricção – e de nucleação – que torna possível a criação das “colunas de borbulhas”, como lhes chama Gérard, que vemos recorrentemente se olharmos para o copo.

A coluna de que se fala já é a ascensão das bolhas – a segunda fase. “O copo é um actor principal”, adianta o francês. Vai-se discutir o formato do copo, o tamanho, a inclinação. Mas antes, pega-se na física e somos conduzidos até Marte, para perceber a importância que a gravidade tem nesta viagem da nucleação à explosão. “O que acontece nas viagens ao espaço? Podemos provar?”, lança para debate o francês. A resposta surge do próprio físico: “se abrirmos a rolha com gravidade zero, forma-se uma bolha, mas não sobe”. Resultado: o vinho sai em forma de uma única bolha, sem se poder sequer provar.

Entra em cena o copo, como fundamental para este processo de ascensão por este percurso de subida da bolha ser determinado em função da distância de subida e da própria aceleração de gravidade, como explicou Gérard Ligier-Belair. O copo pode influenciar toda a odisseia, a começar pelo tamanho das bolhas. Quanto mais sobe, maior é a bolha, tendo sempre em conta que a concentração de dióxido de carbono e a própria gravidade têm um papel importante nesta dimensão.

Mas vamos à inclinação do copo, um tópico sempre muito discutido. Inclinar ou manter vertical? Gérard garante que inclinado perde menos dióxido de carbono e, consequentemente, menos aromas. Daí que, após vários testes, o modelo desenvolvido assente num copo que, assente no pé vertical, é inclinado. Desta forma, garante o físico francês, não se perde tanto dióxido de carbono durante o serviço do champanhe, que ainda mostrou que, de acordo com os testes que fez, um serviço inclinado pode garantir mais dez a 15 minutos de efervescência no copo, em comparação com um serviço vertical. De qualquer das formas, confessa: “o momento de servir é uma pena, perdemos muito gás”.

“O fim da vida da bolha”, anuncia Gérard. A explosão é a última fase de uma bolha, sendo também aquela que mais sentimos ao provar um copo de champanhe, com o borbulhar que nos chega à cara. Tudo se explica através da física, da pressão do gás e de como essa mesma pressão permite a projecção de um jacto que se divide nas gotículas – e essas sim, embatem contra nós.

Também esta fase está a ser estudada pelo professor da Universidade de Reims, que conta com câmaras que registam cada momento, lasers tomográficos e infravermelhos, tudo para chegar à anatomia da bolha de champanhe.

O francês não defendeu modelos ideais para o champanhe, nem garantiu que uma bolha maior ou menor permitem desfrutar melhor do copo que temos na mão, mas chamou a atenção para a importância dos pormenores e deixou o recado: “Antes de provar, olhem para o copo”.

