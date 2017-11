Segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a oferta “manter-se-á em vigor até ao próximo dia 16 de Novembro de 2017, estando a liquidação prevista para o dia 17 de Novembro de 2017”.

PUB

A Associação Mutualista adianta que “exercerá o seu direito potestativo de aquisição das acções dos accionistas da Caixa Económica Montepio Geral que não aceitem voluntariamente” esta oferta, passando a deter a totalidade das acções representativas do capital social da Caixa Económica Montepio Geral.

Após a Oferta Pública de Aquisição (OPA) voluntária que lançou no início de Julho, a Montepio Geral - Associação Mutualista passou a controlar 98,28% do Fundo de Participação da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), passando a deter "quase 100%" do capital do banco mutualista.

PUB

Em 14 de Setembro, a CEMG passou a ser uma sociedade anónima, um passo decisivo para que fosse possível a entrada de outras instituições da economia social no capital do banco.

A Associação Mutualista Montepio Geral é o topo do Grupo Montepio e tem como principal empresa subsidiária a Caixa Económica Montepio Geral, que desenvolve o negócio bancário.

PUB

PUB