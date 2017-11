Os lucros da Nos aumentaram 34,5% nos primeiros nove meses do ano face ao mesmo período de 2016, ascendendo a 105,5 milhões de euros.

Em comunicado enviado nesta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Nos indica que, entre Janeiro e Setembro, as receitas cresceram 3,4% em termos homólogos para os 1162,5 milhões de euros, devido ao "crescimento verificado, neste período, em todas as suas áreas de negócio".

O EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 4,6% para 451,6 milhões de euros, com a margem EBITDA a progredir 0,4 pp para 38,8% nos primeiros nove meses deste ano.

A empresa refere ainda que cresceu em todos os serviços neste período: o número de clientes de TV por subscrição subiu 1,9% para os 1,616 milhões e os serviços móveis cresceram 5,6% ou 248 mil novos serviços em relação aos três primeiros trimestres de 2016.

Na internet fixa de banda larga e nos serviços de voz fixa, os aumentos registados neste período foram de 6,8% e de 3,6%, respectivamente.

Na vertente das empresas, o número de serviços empresariais atingiu 1,460 milhões, o que representa um acréscimo de 78,2 mil face ao período homólogo de 2016.

A área de cinemas da Nos "apresentou um excelente desempenho para o conjunto dos nove meses", tendo o número de bilhetes vendidos aumentado 7% para os 7252 milhões de entradas, entre Janeiro e Setembro deste ano em relação aos mesmos meses do ano passado.

A receita por bilhete aumentou 0,3% para 4,7 euros e o número de salas de cinema manteve-se inalterado em 215.

