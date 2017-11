O número de pessoas empregadas no terceiro trimestre do ano atingiu o nível mais elevado desde o final de 2010, mas a economia ainda não conseguiu recuperar totalmente os empregos perdidos durante o período em que a troika esteve em Portugal.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), Portugal tinha, no terceiro trimestre de 2017, 4,803 milhões de pessoas empregadas. Para encontrar um valor mais alto é preciso recuar ao quarto trimestre de 2010 quando a população empregada chegou aos 4,867 milhões.

Apesar desta melhoria e de o emprego ter recuperado tanto em relação ao trimestre anterior (mais 42 mil postos de trabalho), como em comparação com o período homólogo (mais 141.500 empregos), o país ainda não conseguiu recuperar das fortes quebras registadas durante o período da troika.

Entre o segundo trimestre de 2011 – quando se deu início à aplicação do plano de ajustamento negociado com as instituições internacionais – e o segundo trimestre de 2014, altura em que formalmente se encerrou o programa, a economia portuguesa perdeu 444.800 postos de trabalho.

Daí em diante e até ao terceiro trimestre de 2017, a população empregada registou um aumento de 378.400 pessoas, um número ainda insuficiente para compensar as perdas do período anterior.

De acordo com o INE, a recuperação trimestral do emprego resulta sobretudo do desempenho do sector dos serviços (que criou mais 53.500 postos de trabalho), com o alojamento, restauração e similares a assegurar mais de metade deste aumento (29.100 empregos). Também na comparação anual, o sector dos serviços foi o responsável pelo bom desempenho, mas a indústria deu igualmente um contributo positivo. Tal como já tinha acontecido nos trimestres anteriores, o emprego no sector da agricultura e pescas está a cair.

Olhando para os trabalhadores por conta de outrem, o INE dá conta de um aumento tanto da contratação a termo como sem termo. Porém, os contratos a termo tiveram uma subida mais expressiva do que os contratos definitivos e isso aconteceu tanto na evolução trimestral como na anual.

O número de contratos a termo aumentou 7,5% no ano e 4,8% em cadeia, enquanto a contratação sem termo – que continua a ser predominante no mercado de trabalho português – teve uma subida de 4,5% (ano) e de 1,2% (cadeia).

Já os outros tipos de contrato, onde se incluem os recibos verdes, sofreram uma queda (de 7,4% em relação a 2016 e de 3,7% face ao trimestre anterior). Os trabalhadores por conta própria também são em menor número.

No terceiro trimestre, o desemprego registou melhorias significativas, baixando para 8,5% - a taxa mais baixa desde 2008.

