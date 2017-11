Os dados são Kantar Worldpanel, foram analisados para a Centromarca e apresentados recentemente na quinta edição do barómetro Marcas+Consumidores: em termos de “fast moving consumer goods” (bens de grande consumo, de alta rotação) os portugueses gastaram, em média, 64,5 euros por cada acto de compra no comércio electrónico. Os dados, relativos aos primeiros nove meses de 2017, comparam com uma média de 64,35 euros um ano antes.

No período em questão, a taxa de penetração do comércio electrónico foi de 5,6%, constatando a Kantar que há em Portugal 226 mil lares compradores de FMCG, com uma média de 3,4 actos de compra nos nove meses em questão.

Na altura em que o barómetro foi apresentado à imprensa, Pedro Pimentel, director-geral da Centromarca defendeu que a “entrada de um novo operador pode ter um efeito muito rápido” na aceleração da adesão dos consumidores portugueses à compra online de produtos de grande consumo. Mais, advogou, que os operadores que têm lojas físicas no país, que contudo, previu, terão que reagir à concorrência vinda de fora.

Acrescentou ainda que “o mercado português está muito próximo” do espanhol, para um grupo da dimensão da Amazon, que nos últimos anos tem investido fortemente em Espanha, nomeadamente em logística. E ilustrou com o facto de a multinacional norte-americana já ter “uma plataforma para fornecedores portugueses”.