A Procuradoria-geral da República confirmou na manhã desta quarta-feira ao PÚBLICO “a recepção de uma denúncia” em relação à transferência de Tanaka para o Sporting, “a qual deu origem a um inquérito”. O processo “encontra-se em investigação, não tem arguidos constituídos e está sujeito a segredo de justiça”, adiantou o gabinete de comunicação da PGR.

A denúncia, feita por Paulo Pereira Cristóvão e com entrada na PGR no dia 7 de Julho, foi noticiada pelo Correio da Manhã nesta quarta-feira. O jornal conta que João Carlos Pinheiro se intitulou como representante de Bruno de Carvalho no negócio e pediu dinheiro ao agente do jogador japonês, Paulo Emanuel Mendes, que seria entregue ao presidente “leonino” depois de passar por uma sociedade em Cabo Verde.

João Carlos Pinheiro, intermediário do negócio, terá recorrido a uma declaração assinada por Bruno de Carvalho para comprovar que parte da verba da sua comissão seria para o presidente do Sporting. A transferência consumou-se por 750 mil euros, 250 mil euros acima do valor pedido pelo agente do jogador, Paulo Emanuel Mendes.

Contactado pelo Correio da Manhã, fonte do Sporting não identificada afirma que Bruno de Carvalho não tem empresas em qualquer parte do mundo e que os 250 mil euros extra correspondem aos direitos desportivos do jogador.

