Andy Murray voltou aos courts, para um encontro de exibição com Roger Federer, na Escócia. Mas o escocês só voltará a competir oficialmente em Janeiro, quando espera estar totalmente recuperado da lesão na anca que o afasta do circuito desde Julho. Murray será a ausência mais sentida nas ATP Finals que decorrem em Londres, a partir de domingo. Já Rafael Nadal, que abandonou o Masters 1000 de Paris com queixas num joelho, aterrou na capital britânica nesta quarta-feira e deverá treinar-se nos courts cobertos do Queen’s Club, enquanto o campo instalado na Arena O2 ainda não está pronto.

Se se confirmar que está em condições, o líder do ranking estreia-se na segunda-feira diante de David Goffin (7.º mundial). O belga de 26 anos faz a sua estreia no evento que encerra a época do ATP World Tour, em contraste com as 13 presenças consecutivas de Nadal, sem nunca conquistar o título. Na sessão diurna, defrontam-se os outros dois elementos do Grupo Pete Sampras, o austríaco Dominic Thiem (4.º) e o búlgaro Grigor Dimitrov (6.º).

As ATP Finals têm início no domingo, com a primeira jornada do Grupo Boris Becker. Roger Federer começa a procura de um sétimo título no torneio (e primeiro desde 2011) diante do estreante norte-americano Jack Sock (8.º). Na sessão nocturna, o alemão Alexander Zverev (3.º) – que abdicou de disputar esta semana o Next Gen ATP Finals, em Milão – defronta o croata Marin Cilic (5.º).

Em Londres vai estar em jogo o primeiro lugar do ranking de pares no final da época. O par actualmente na liderança é formado pelo polaco Lukasz Kubot e o brasileiro Marcelo Melo, que encabeçam o Grupo Woodbridge/Woodforde – em homenagem à antiga equipa australiana. Os pretendentes são o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, favoritos no Grupo Eltingh/Haarhuis – ex-especialistas de pares holandeses.

Na quinta-feira, às 12 horas, João Sousa estreia-se no Campeonato Nacional Absoluto/Taça Guilherme Pinto Basto, que está a decorrer na BelouraTennis Academy. O melhor tenista português da actualidade, 59.º no ranking mundial, tem como primeiro adversário Gonçalo Falcão (867.º).

