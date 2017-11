O FC Porto relançou nesta quarta-feira os dados do apuramento para a segunda fase da FIBA Europe Cup de basquetebol, ao somar o segundo triunfo consecutivo no Grupo C, na recepção aos montenegrinos do Mornar Bar (68-55).

Em encontro da quarta jornada, a formação portista, que ao intervalo já liderava por 28-25, igualou o seu adversário desta noite no segundo posto do agrupamento, com seis pontos, a um do líder Kataja Basket, derrotado em casa pelo Kapfenberg Bulls (83-87).

A formação portista, que precisa de acabar nos dois primeiros lugares para seguir em frente, volta a jogar a 15 de Novembro, de novo no Dragão Caixa, face aos finlandeses do Kataja Basket.



