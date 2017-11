O Benfica hipotecou nesta quarta-feira as suas possibilidades de seguir em frente na FIBA Europe Cup, ao perder por 94-68 no pavilhão dos lituanos do BC Nevezis, em encontro da quarta jornada do Grupo B.

A formação "encarnada", que ao intervalo já estava em desvantagem por 51-28, depois de sofrer um parcial de 28-11 no segundo período, sofreu o terceiro desaire consecutivo, após o triunfo (88-83) sobre o conjunto da Lituânia na estreia.

Na quinta ronda, a 15 de Novembro, o Benfica, que precisava de ficar nos dois primeiros lugares para rumar à segunda fase e vai terminar a quarta ronda em último, recebe os dinamarqueses do Bakken Bears.

