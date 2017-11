Confesso que nunca ouvi falar de Harvey Weinstein antes dos últimos dias e do seu “escândalo de assédio” a actrizes de Hollywood, assédio que afinal parece que era “conhecido por todos” e que apenas depois do circo mediático se ter instalado veio a ditar a vontade de separação da sua mulher, o despedimento e a entrada em terapia do sr. Weinstein. E agora? “Vou-me tratar”, diz aos jornais – e deve manter assim uma legítima esperança na redenção e num comeback tão característico das suas narrativas filmadas.

É obviamente lamentável que alguém use o seu ascendente num contexto laboral para obter de outro, homem ou mulher, qualquer condescendência em relação ao que objectivamente possa ser considerado como um abuso, independentemente da sua escala e intensidade. Mas também não deixa de ser profundamente irritante o clamor moralista e politicamente correcto que parece arrasar tudo à sua volta, mas que acaba por se dirigir em especial contra homens com algum poder e protagonismo, que são linchados em público sem direito a qualquer julgamento ou defesa. As forcas de hoje são as televisões e as redes sociais, como todos sabemos. Ainda há poucas horas um político britânico se suicidava, após ter negado publicamente acusações de assédio, que naturalmente sobrevoaram o Atlântico e aterraram em terras europeias.

Mas será que o abuso em contexto de trabalho é um exclusivo do poder e da fama? Onde ficam as queixas das mulheres que não se chamam Ashley Judd ou Mira Sorvino? (E, não obstante, o texto de Mira Sorvino publicado pela revista Time é um texto que deve ser lido por todos.)

O quotidiano laboral de milhares é preenchido por abusos. E o também o quotidiano de milhares de mulheres, já agora.

Não é apenas o suposto direito de pernada do anafado produtor de Hollywood que deve escandalizar – e de algum modo é até escandaloso que seja este abuso concreto a obter visibilidade e repúdio universal.

Porque tende a parecer algo de único, irrepetível, emoldurado pelas luzes e pelas passadeiras vermelhas. Porque não se livra sequer da suspeita de um colaboracionismo interessado dos abusados. E porque, para além dos avanços, dos assédios e de comportamentos que são objectivamente crimes, estão os demais abusos do trabalho do dia-a-dia, consentidos, visíveis, enunciáveis, à nossa frente, mesmo sem a fama e a glória dos de Hollywood.

Os nossos abusos têm provavelmente menos glamour. Não se escondem necessariamente em quartos de hotel. Têm rostos e factos comuns. São insidiosos: parecem normais, andam mascarados. A mulher convidada a adiar a gravidez. Os homens que passam a sócios e as mulheres que não. A mulher cuja retribuição não alcança a do homem. Os horários que são semânticos. O culto de uma ideia fátua de dedicação e de falsa produtividade que impõe ficar até às tantas da noite nem se sabe a fazer o quê ou sequer se é bem feito. Os salários declarados pelo empregador à Segurança Social inferiores aos efectivamente pagos – e que remédio por vezes senão aceitar? –, reduzindo futuras prestações sociais e obrigando a cumplicidades que menorizam e criam dependências indevidas. As ameaças amargas e também as doces. E as tolerâncias e os medos.

Escandalizemo-nos com as histórias de Hollywood, mas convém que não nos esqueçamos das nossas, porque, mais cedo ou mais tarde, até a nossa própria vida se baseia numa história real.

