As salas de cinema portuguesas voltaram a perder espectadores em Outubro, à semelhança do que já acontecera em Agosto e Setembro, mostram os dados mensais divulgados esta quarta-feira pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

PUB

Ao longo do mês de Outubro, passaram pelos cinemas portugueses 887.865 espectadores, voltando a situar a fasquia abaixo de um milhão de bilhetes emitidos, o que representa uma quebra de 26,4% face aos números de Outubro de 2016.

Em Agosto deste ano tinham-se registado 1.480.457 espectadores, número que descera em Setembro para 924.774. Comparando com os meses homólogos do ano passado, a quebra é, em ambos os casos, superior a 10%.

PUB

Nas receitas brutas de bilheteira o cenário é semelhante, com descidas consecutivas desde Agosto. Comparando com Outubro de 2016, as salas de cinema tiveram no mês passado menos 318 mil espectadores e menos 1,5 milhões de euros de receitas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda assim, se for tido em conta todo o período de Janeiro a Outubro, a comparação entre os dois anos continua a ser favorável a 2017, dizem os números do ICA. Os cinemas portugueses registaram 67 milhões de euros de bilheteira e 12,8 milhões de espectadores ao longo desses dez meses, o que corresponde a mais 3,5 milhões de euros e mais meio milhão de espectadores do que no mesmo período de 2016.

Estas subidas são sobretudo impulsionadas pela exibição do filme Velocidade Furiosa 8, estreado em Abril, o mês com a melhor prestação em termos de estatística (1,8 milhões de espectadores, mais do dobro dos números de 2016). O filme de F. Gary Gray é até agora o mais visto este ano em Portugal, com 787 mil espectadores.

O ICA adianta ainda que dos 12,8 milhões de bilhetes emitidos em 2017, dez milhões foram para filmes de produção norte-americana.

PUB

PUB