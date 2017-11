The Kurt Weill Foundation for Music, New York

Desde 1983 que não se encontravam canções novas de Kurt Weill (1900-1950), o celebrado compositor alemão do início do século XX. Não há, porém, muita gente a procurá-las. O compositor judeu, que abandonou Berlim em 1933 por causa dos nazis, viu uma boa parte dos seus manuscritos serem destruídos e escondidos, mas já se andou à sua procura em muitos dos sítios prováveis.

Talvez seja por isso que a descoberta de uma nova canção se deveu a um acaso. Elmar Juchem, um musicólogo ligado à obra de Weill que está à frente da edição da Kurt Weill Edition, um projecto editorial que pretende juntar todas as peças terminadas pelo compositor, estava a investigar a música que Weill escreveu para a peça Happy End, de 1929, que se seguiu à Ópera dos Três Vinténs e tinha letras de Bertolt Brecht e libreto de Elisabeth Hauptmann, no Arquivo da Universidade Livre de Berlim. Pediu ao arquivista Peter Jammerthal para ver se havia mais material relacionado com o compositor. Foi então que, entre os papéis de uma actriz esquecida chamada Gerda Schaefer que foram parar à universidade, encontrou um manuscrito que ainda não tinha sido identificado.

Chamava-se Lied vom weißen Käse, ou Canção do Queijo Branco, inspirada em Joseph Weissenberg, um curandeiro de Berlim que, na viragem do século XIX para o século XX, usava uma espécie de requeijão e rezava dois pais-nossos para curar todos os males. Neste caso, tentava curar uma rapariga cega, mas não conseguia. A canção foi escrita em 1931, para Lotte Lenya (1898-1981), a própria mulher de Weill, cantar numa revista política na qual Brecht também colaborou e que tinha em vista angariar dinheiro para actores desempregados do Volksbühne Berlin, o teatro a que Schaefer pertencia. Lenya, que morreu em 1981, lembrava-se de memória da canção e tentou encontrá-la nos anos 1960, sob o título Canção da Donzela Cega, mas sem sucesso.

A notícia foi dada no final de Outubro pela nova-iorquina Kurt Weill Foundation for Music, que divulgou também, no seu site oficial, a primeira das três páginas do manuscrito e um ficheiro MP3 da vocalista Ute Gferer e do pianista Shane Schag a interpretarem a canção. O jornal The New York Times, já este mês, foi mais além, com um vídeo dos dois músicos a actuarem.

