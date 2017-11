A primeira-ministra britânica, Theresa May, ganhou uma sósia de cera no museu Madame Tussauds, em Londres. Ao contrário da governante que tem poucos motivos para sorrir, a estátua de cera está sorridente, à saída do número 10 de Downing Street, a sua residência oficial.

PUB

May veste um fato saia e casaco vermelho e calça os seus famosos sapatos leopardo. O fato é semelhante ao usado por May quando visitou a Casa Branca, logo no início do mandato de Donald Trump.

Actualmente, a primeira-ministra tem o seu Governo mergulhado em escândalos, sem esquecer o processo do Brexit que continua a ser uma dor de cabeça. "Embora as suas políticas possam ser questionadas, podemos garantir que a nossa figura de cera da primeira-ministra é forte e estável", declara Edward Fuller, director da Madame Tussauds, numa alusão ao slogan da campanha eleitoral do partido conservador que levou May à vitória.

PUB

PUB

PUB