Apesar dos admiradores que a comida nipónica tem por todo o mundo, o ramen e o sushi não fizeram parte das escolhas de Donald Trump para o almoço informal que teve no domingo com o primeiro-ministro japonês. Na primeira viagem ao Japão como Presidente dos EUA, Trump optou por um hambúrguer com carne bovina americana. Shinzo Abe comeu o mesmo.

De acordo com o livro Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J Trump, numa outra viagem ao país, em 1990, Donald Trump já tinha demonstrado a sua falta de inclinação para a comida japonesa.

O gosto do Presidente por carne — hambúrgueres e bifes — está bem documentada, já que Trump tem divulgado os seus gostos gastronómicos nas redes sociais. Não são as opções mais refinadas: já o vimos com um balde da Kentucky Fried Chicken enquanto lê o The Wall Street Journal ou com um hambúrguer e batatas fritas do McDonald's para comemorar a conquista da nomeação presidencial.

O Japão foi o primeiro país a ser visitado na viagem de Donald Trump pela Ásia. O Presidente dos EUA seguiu depois para a Coreia do Sul e está agora na China; Vietname e Filipinas são os próximos destinos.

