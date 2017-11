Tal como em 2016, a Web Summit de Lisboa arrancou com alguns soluços. Seria legítimo esperar que, à segunda tentativa, os erros e falhas da primeira edição fossem corrigidos e colmatados, tal como seria admissível que novos problemas surgissem no dia-a-dia de quem acorre à grande feira de tecnologia que assentou no Parque das Nações, em Lisboa.

Mas não. Se houve melhorias, elas não foram palpáveis no primeiro dia de trabalhos “a sério” no que toca à cobertura de Internet, que foi um dos problemas que mais deram nas vistas em 2016.

Nem todos sofreram com isso outra vez, até porque havia mais do que uma rede de acesso - e a rede "geral" parece ter aguentado muito bem os milhares de equipamentos que estiveram ligados durante todo o dia. Só que a indisponibilidade da rede #Media, supostamente ao serviço dos 2500 profissionais da comunicação social presentes, foi de tal forma gritante que, para muitos, só houve uma solução: usar a rede geral do evento ou então a sua própria ligação Internet.

Suprema ironia, pois. As promessas de reforço da cobertura feitas logo em 2016 – e repetidas há poucos dias pelas três principais operadoras portuguesas (com a ex-PT-ex-Meo-e-actual-Altice à cabeça, já que é o parceiro da organização e o anfitrião do antigo Pavilhão Atlântico) – ficaram aquém do que se esperaria.

Aliás, o mesmo se aplica, grosso modo, a uma ou outra conferência (sobretudo as temáticas que decorrem longe do palco principal) e cujos títulos sempre prometem mais do que aquilo que os oradores acabam por dar às audiências. Foi assim em 2016 e este ano volta a revelar o mesmo desencontro entre expectativa e realidade.

Dir-se-á que em alguns casos a “culpa” será dos oradores, que se dispersam e desviam (ou estão mais interessados em tentar vender a empresa, o produto ou serviço que representam). Noutros casos é o próprio modelo da Web Summit: conferências de 20 minutos não permitem intervenções e debates com a profundidade que se exigiria.

Claro, não é a cobertura de Internet que faz a seriedade. Claro que ninguém espera (ou aguentaria) longas prelecções sobre temas por vezes demasiado específicos ou técnicos.

Claro que todos antecipamos que um evento desta dimensão é um somatório de filas de espera – e portanto não vale a pena criticar o facto de que há tempos de espera demasiado longos para quase tudo e que não há lugar para toda a gente em todo o lado.

Claro que um programa tão recheado não permite conciliar interesse e curiosidade: é preciso fazer escolhas (e depois rezar para que tenham sido as mais acertadas).

Claro que houve mais coisas a funcionar do que a falhar neste primeiro dia.

Mas isso não invalida as críticas, nem belisca a justeza das observações que se puderam ouvir. Porque numa conferência cujo primeiro nome é web, uma falha de Internet é uma falha a mais.

