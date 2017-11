Manuel Delgado, secretário de Estado da Saúde, afirmou nesta terça-feira que não falta dinheiro para os hospitais fazerem manutenção. Uma resposta às críticas do bastonário da Ordem dos Médicos que, na sequência do surto de Legionella no Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, alertou para os impactos do desinvestimento na prevenção e manutenção de equipamentos.

Segundo a Direcção-Geral da Saúde, num Boletim Epidemiológico publicado na Internet nesta terça-feira de manhã, o surto já infectou 34 pessoas. Duas morreram na segunda-feira.

“É uma precipitação na apreciação do senhor bastonário. A nossa convicção e certeza absoluta é que não é por falta de investimento”, afirmou Manuel Delgado.

“Os mecanismos de manutenção dos hospitais estão garantidos por uma entidade externa que tem feito o seu trabalho dentro dos prazos normais, com todos os relatórios. As análises são feitas periodicamente e foram todas cumpridas. Podemos ter alguma surpresa na investigação mais fina, mas cá estaremos para atribuir responsabilidade. Não é falta de dinheiro”, insistiu o secretário de Estado à margem da apresentação do “Top 5 – A Excelência dos Hospitais”, promovido pela IASIST — empresa multinacional que se dedica à realização de estudos de benchmarking.

Questionado sobre uma possível alteração legislativa, o secretário de Estado considerou que pode ser esse o caminho. “Não me compete porque não sou técnico do ambiente, mas penso que podemos caminhar no sentido de alterações legislativas que possam reforçar a componente preventiva na área da Legionella”, afirmou o responsável, referindo que não está a ser trabalhada nenhuma alteração entre Ministério da Saúde e do Ambiente.

Quanto à situação do Hospital S. Francisco Xavier, Manuel Delgado disse não ter conhecimento de novas actualizações de número de infectados, mas garantiu que todas as medidas “absolutamente mandatórias nestas circunstâncias, como o choque térmico e químico, foram tomadas”.

