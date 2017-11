O Ministério Público decidiu ordenar as autópsias às duas vítimas mortais do surto de Legionella no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, por considerar estas diligências "essenciais" para a investigação.

O corpo de uma das vítimas foi recolhido pela PSP quando estava a decorrer o velório em Campo de Ourique, por ordem do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, que tem a investigação a seu cargo.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirmou à Lusa que a recolha do corpo foi efectuada quando já estava a decorrer o velório, na Igreja de Santo Condestável, em Campo de Ourique, Lisboa. O corpo foi levado para autópsia no Instituto de Medicina Legal. "Dizer que é uma situação muito sensível é pouco e foi difícil de gerir. Foi desconfortável, mas teve de se cumprir. As pessoas estavam desagradadas com a situação, o que é natural, mas não houve problemas de maior", disse a mesma fonte.

Também o Comando Nacional da PSP confirmou à Lusa que o corpo foi recolhido durante o velório, explicando que se tratou de cumprir um "procedimento obrigatório".

O Ministério Público ordenou igualmente a autópsia ao corpo da outra vítima mortal, o que originou que a data das cerimónias fúnebres tivesse de ser alterada, disse à Lusa fonte da família.

O surto de Legionella, cujo primeiro infectado foi conhecido no dia 31, provocou dois mortos e infectou 35 pessoas — o último caso foi confirmado esta terça-feira. Cinco dos doentes estão internados nos cuidados intensivos, numa situação estável.

