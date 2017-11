O Ministro da Saúde está convicto de que o contágio de Legionella se deveu a uma falha técnica dentro do Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa. “O que aconteceu aqui foi, seguramente, uma falha técnica”, ao que tudo indica numa das torres de refrigeração do hospital, reiterou. Na sequência deste surto, duas pessoas morreram, 35 foram infectadas e um caso está em observação.

Numa conferência de imprensa no hospital, Adalberto Campos Fernandes considerou que atribuir a falta de financiamento do Sistema Nacional de Saúde como causa deste surto “não é um argumento sério”. "Não se infectam 35 pessoas sem uma falha", sublinhou, acrescentando que "os portugueses têm razões para confiar no Sistema de Saúde". A afirmação do ministro surge como resposta ao bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães, que, esta terça-feira, lembrou o desinvestimento dos últimos anos na Saúde, "nomeadamente na área da prevenção e manutenção", situação que afirmou ter consequências.

Campos Fernandes rejeitou ainda a possibilidade do surto ter começado fora do hospital, desmentindo as afirmações do presidente dos Serviços de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) desta terça-feira, à agência Lusa, e que davam conta da identificação de sete possível pontos fora do hospital onde o contágio poderia ter começado.<_o3a_p>

Minutos antes, Graça Freitas, directora-geral da Saúde, adiantou que o surto entrou numa fase descendente e que os resultados preliminares das análises às amostras de água do sistema de refrigeração de hospital mostram que as medidas correctivas estão a surtir "um efeito positivo". "A menos que tenha existido nova emissão de aerossóis", é certo para a directora-geral da Saúde que o número de novos casos vai diminuir diariamente nos próximos dias até à extinção do surto.

Das 35 pessoas infectadas com a doença dos legionários - um dos casos foi confirmado esta terça-feira -, cinco estão nos cuidados intensivos, numa situação estável. Destes doentes, três permanecem no Hospital S. Francisco Xavier, um está internado no Egas Moniz e outro pediu para ser transferido para o Hospital da Luz.

O Ministério Público, que esta segunda-feira estava “a recolher elementos” sobre as duas mortes, abriu mesmo um inquérito, que se encontra em investigação no DIAP de Lisboa.

