Pedro Santana Lopes quer reunir-se com todos os parceiros sociais com assento no Conselho Económico e Social no âmbito da sua candidatura à liderança do PSD. Os pedidos foram enviados esta terça-feira para todas as entidades pelo que ainda não está agendada nenhuma reunião.

Segundo fonte da candidatura, o objectivo destas reuniões de trabalho é “discutir a situação actual da economia e da realidade social do país e, ao mesmo tempo, analisar as propostas dos parceiros sociais e da candidatura”, com destaque para a “agenda do crescimento económico e o financiamento das políticas sociais”.

Ainda segundo a candidatura, o até agora provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa quer reunir-se “tão breve quanto possível” com as direcções das duas centrais sindicais: CGTP e UGT, e com as quatro organizações empresariais: Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e Confederação de Turismo Português (CTP).

O programa de Santana para o PSD assenta em três eixos: financiamento das políticas sociais, reorganização de territórios e agenda do crescimento, abrangendo a política fiscal e simplificação administrativa. Para concretizar essa aposta, o antigo líder social-democrata propõe a criação de “três comissariados ou unidades de missão no PSD, liderados pelo “presidente do partido e cada um com um responsável”.

Para esta noite, Santana Lopes tem marcado um jantar, em Faro, com as estruturas distritais da campanha, uma iniciativa que decorre no âmbito da primeira volta que está a fazer ao país.

