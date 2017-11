O Conselho Nacional do CDS reuniu-se na segunda-feira à noite, em Lisboa, e marcou a data do próximo congresso centrista para os dias 10 e 11 de Março de 2018. Na ordem de trabalhos da reunião estava ainda a análise das eleições autárquicas.

Paulo Portas deixou a presidência do partido, que ocupava desde 1998 (com interrupções) a 13 de Março de 2016, tendo passado a pasta a Assunção Cristas. Esse que foi o 26.º Congresso do CDS, realizou-se em Gondomar.

