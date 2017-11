O CDS-PP vai pedir a presença no Parlamento do coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, entidade responsável pelo processo de reconstrução em Pedrógão Grande, disse hoje a presidente do partido.

"Vamos pedir para ir ao Parlamento o coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI), que está sediada em Pedrógão [Grande], que tem a responsabilidade por esta reconstrução", afirmou Assunção Cristas em Castanheira de Pera, distrito de Leiria, zona que voltou a visitar para perceber no terreno a evolução da reconstrução das áreas ardidas.

A líder do CDS-PP explicou que tanto quanto pode perceber durante o debate do Orçamento do Estado no Parlamento, a UMVI terá ficado com competências alargadas aos restantes territórios ardidos, no âmbito da reconstrução, matéria essa que quer apurar na Assembleia da República.

"O CDS defendeu e continua a achar importante que haja uma unidade de reconstrução para a zona Centro e Norte. Mas se essa competência também ficou com a Unidade de Missão, queremos saber também o que é que já está a ser feito para os outros territórios", frisou.

Já em relação à visita que fez a várias pessoas cujas casas foram afetadas pelos incêndios de junho, a líder do CDS-PP sublinhou que as pessoas continuam em sofrimento.

"As pessoas precisam de contar a sua história, de contar como tudo aconteceu, e nós precisamos de as ouvir. Há muito trabalho ainda a ser feito na reconstrução e nós estamos aqui porque foi um compromisso que deixei de vir a Pedrógão Grande a cada dois meses ver como é que as coisas estão a evoluir", disse.

Sobre aquilo que viu no terreno, relembrou que já se passaram cinco meses, mas adiantou que cada caso é um caso. "O processo é lento. Há casos e casos. Há situações em que as pessoas ainda não viram nada, nem um projeto, há outras que as casas já estão reconstruídas. Há a expectativa de que as coisas possam progredir, mas cada caso é um caso", concluiu.

