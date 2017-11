O monárquico Miguel Esteves Cardoso

Oh Miguel Esteves Cardoso – eu que leio com muita atenção os seus belíssimos e humorísticos textos – desiludiu-me, desta vez, com essa cena de ser a favor da independência da Catalunha (PÚBLICO de 3 de Outubro) . Não vê que com a independência da Catalunha esta região não ficará mais rica, nem os catalães irão viver como nababos ou como lords!? Olhe bem para a cara dos próceres independentistas. Não vê que aquilo é tudo infantilismo, irresponsabilidade, apelo primário às emoções e ânsia desmesurada de poder? Sendo o Miguel monárquico, não vê que a monarquia agrega em vez de separar. Não vê que o discurso do rei de Espanha foi sensato tentando trazer à razão esses eflúvios independentistas que podem destapar a caixa de Pandora? Não vê o Miguel que a Catalunha será mais forte dentro de Espanha do que fora dela? Não vê que, a consumar-se a independência da Catalunha (cruzes,canhoto!), ambos os Estados, por razões óbvias, empobrecerão e ficarão mais frágeis? E, last but not the least , não vê que aquilo que os independentistas pretendem é atingir o coração da monarquia e desagregá-la, definitivamente? Sendo o Miguel um lídimo monárquico, não vê isso? Com amigos como o Miguel a monarquia não precisará de inimigos… Este seu texto do passado dia 3 só poderá ser uma incongruente boutade.

António Cândido Miguéis, Vila Real

E se fosse connosco?

Reza a história que em 1640 Portugal e a Catalunha lutavam pela independência, mas como o governo de Espanha não tinha meios para acudir aos dois lados optou por "abafar" a Catalunha.

Se tivesse sido ao contrário, está-se mesmo a ver que com as nossas elites, politicas empresariais e a maioria dos comentadores não podíamos contar. O Presidente da República e o primeiro-ministro não precisavam nem deviam ter apoiado o lado mais forte, bastava dizerem que era um assunto interno. Das elites empresariais já sabemos que são apátridas. Das elites comentaristas já sabemos que a larga maioria representa estes tais apátridas.

Está visto que se não tivesse sido em 1640, agora com estes protagonistas também não seria. Com eles não podíamos contar.

Quintino Silva, Paredes de Coura

A informação útil

O surto de legionella, detectado num hospital de Lisboa, mereceu da comunicação social, conferências de imprensa, visitas do PR e de ministros, directores e secretários, todo o tipo de informações tais como número diário de doentes internados, com alta, etc., etc. Mas falhou a informação mais importante: quais são os sintomas da doença? Esta informação, que serviria para todos os que estiverem internados, foram a consultas ou familiares que foram fazer visitas durante o período em que a bactéria esteve activa, não foi dada. E era muito importante para sossego dessas pessoas.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

