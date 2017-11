Os Estados Unidos vão ficar completamente isolados em relação ao Acordo de Paris depois de ter sido anunciado que a Síria se prepara para aderir ao pacto sobre o clima.

PUB

A Síria e a Nicarágua foram os únicos países que ficaram de fora do acordo de 2015. A Nicarágua assinou-o em Outubro.

Em Junho, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que se retirava - porém, e devido às regras do documento, este passo só pode ser dado em 2020. Devido a esta posição, Trump não foi convidado a participar na cimeira do clima que se realiza em Paris em Dezembro.

PUB

Mais de cem países foram convidados para esta cimeira, que será presidida pelo Presidente Emmanuel Macron, e que pretende "criar alianças" com empresários e fontes de financiamento para uma maior implementação do acordo feito no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e que rege as medidas de redução de emissões de dióxido de carbono a partir de 2020.

PUB

PUB